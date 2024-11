Le PDG de Telegram, Pavel Durov, propose une fécondation in vitro gratuite aux femmes qui utilisent son sperme

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Si les millionnaires de la Silicon Valley font parfois la une des journaux, c’est sans doute Elon Musk qui détient le record. Il a fait parler de lui pour son rachat controversé de twitter, ou pour sa récente présentation We Robot avec ses robots pas tout à fait autonomes (dont les design seraient issus de iRobot), mais aussi pour son obsession de faire des enfants.

Dans cette dernière catégorie, il n’est pas le seul à souhaiter diffuser son ADN. En effet, il est rejoint sur ce point par Pavel Durov, PDG de Telegram. Telegram est une application de discussion instantanée sécurisée concurrente des Whatsapp, Facebook Messenger et compagnie. Au départ dotée d’une interface assez austère, elle propose aujourd’hui les mêmes fonctionnalités que les autres ainsi qu’un modèle premium étrange.

Vous souhaitez avoir un enfant avec Pavel Durov ? Il suffit d’aller en Russie…

Mais avant cela restons réaliste, Pavel Durov n’est pas vraiment un enfant de chœur, comme le souligne Gizmodo, l’homme d’affaires a créé un réseau de communication sécurisé qui est connu pour ses groupes de communication regroupant des Nazis, des prédateurs sexuels, des terroristes et autres criminels en tout genre.

D’ailleurs, une enquête est en cours sur l’homme d’affaires russe, qui a été arrêté à Paris en août dernier. Celui-ci aurait fait le nécessaire pour ouvrir sa plateforme aux activités criminelles.

Si vous souhaitez avoir un enfant de cet homme, il est possible que celui-ci soit doté de capacités intellectuelles élevées, comme son père.

C’est actuellement la clinique AltraVita spécialisée dans les FIV (Fécondation In Vitro) qui déclare détenir les droits pour l’utilisation du sperme de Pavel Durov.

Et ce n’est pas tout. En effet, toute femme qui aura accès à ce sperme (il faut prendre rendez-vous et le nombre de places est limité), profitera d’une FIV gratuite. Rappelons que ce procédé reste coûteux et qu’en plus, il n’est pas garanti de fonctionner. Ainsi, tous les coûts engendrés seront pris en charge par Pavel Durov. En revanche, l’éducation restera à la charge de la mère.

Ce n’est pas la première fois que l’entrepreneur russe réalise un coup de ce genre. Il a en effet déjà annoncé que son sperme avait donné naissance à une centaine d’enfants dans douze pays différents, lors d’actions de ce genre.

Pour finir, afin que ses enfants puissent le retrouver facilement, il mettra son ADN à disposition (dans le futur), le rendant Open Source, afin qu’il soit présent dans toutes les bases de données. Chacun de ses enfants pourra ainsi demander aisément un test de paternité.