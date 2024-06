Telegram ajoute des animations façon Google Messages et d’autres fonctions pratiques

Telegram a droit à une mise à jour plutôt bien fournie. La messagerie instantanée bénéficie désormais de nouvelles fonctionnalités à l’instar des effets qui permettront d’animer vos conversations comme sur Google Messages. On fait le point sur les ajouts.

Telegram est une application de messagerie qui s’efforce de protéger la confidentialité de vos échanges. Les messages envoyés profitent par défaut d’un chiffrement client-serveur. Et il est possible aussi d’activer le chiffrement de bout en bout. En marge de ces fonctionnalités sécuritaires, Telegram met aussi à votre disposition une palette élargie d’outils. Après avoir introduit le chatbot Copilot, l’application vient de récupérer de nouveaux outils.

En l’occurrence, la dernière mise à jour permet d’ajouter “des effets animés spectaculaires” aux messages que vous envoyez. Ils se déclencheront lorsque votre destinataire ouvrira la discussion, ce qui permettra d’illustrer votre propos. Les utilisateurs gratuits bénéficient de six effets qu’ils peuvent actionner en maintenant leur doigt appuyé sur le bouton “Envoyer” (la flèche). Les abonnés Telegram Premium ont quant à eux accès à des centaines d’effets, y compris ceux des autocollants Premium.

Telegram se met à jour : voici les nouveautés

Cette fonctionnalité semble directement inspirée des effets animés introduits récemment sur Google Messages. Avec toutefois quelques nuances : les animations se mettent en route lorsque vous envoyez certaines réactions emoji ou certains mots clés. Des utilisateurs ont d’ailleurs été rapidement agacés par ces effets envahissants, poussant Google à les rendre facultatifs.

Pour en revenir à Telegram, il est désormais possible de déplacer les légendes au-dessus des médias que vous transmettez. Pour ce faire, vous devez les sélectionner dans le menu des pièces jointes. Après avoir tapé une légende dans le champ de saisie, maintenez la flèche d’envoi enfoncée et sélectionnez “Déplacez la légende vers le haut”. Il est également possible de changer la position de la légende après l’envoi en modifiant le message.

Autre ajout : un appui prolongé sur un numéro de téléphone dans une discussion vous donnera accès à plusieurs options rapides (envoyer un message, passer un appel, ajouter le numéro aux contacts). Une autre nouveauté concerne les mots-dièse. Lorsque vous appuyez sur un hashtag dans un groupe ou une discussion, l’application affichera les résultats émanant des grandes chaînes publiques pour vous permettre de trouver les dernières informations.

Telegram précise toutefois que la recherche de hashtags inclut seulement les messages des groupes publics et des canaux publiques. Les messages échangés dans les discussions privées ne sont jamais affichés. Dernière nouveauté notable introduite : la possibilité de rendre vos messages plus compacts grâce aux blocs de citation rétractables.