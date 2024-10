Elon Musk a-t-il copié le film i,Robot ? C’est ce que pense le réalisateur

Les robots Optimus et les véhicules autonomes de Tesla vous rappellent quelque chose ? Il faut dire qu’il ressemble étrangement aux robots humanoïdes et aux véhicules du film avec Will Smith…

20th Century Fox

Quels sont les points communs entre un film tourné il y a vingt ans et l’événement We Robot de Tesla dirigé par Elon Musk qui a eu lieu le 10 octobre dernier ?

Le film i,Robot, sorti en 2004, met en scène un futur où les robots compagnons humanoïdes sont partout. En 2035, Del Spooner (joué par Will Smith), un policier pas très à l’aise avec ces technologies automatiques, enquête sur un crime qui aurait bien pu être commis par un robot.

Ok, me direz-vous, mais on n’est pas en 2035, et les robots humanoïdes compagnons ne sont pas encore dans nos maisons. Non, mais Elon Musk et Tesla viennent justement d’en développer.

Est-ce que les designers de Tesla se sont inspirés de i,Robot ?

Si vous avez lu nos articles de la semaine sur l’événement We Robot avec la fameuse présentation du robot Optimus et des véhicules autonomes, le look humanoïde du robot vous a peut-être rappelé quelque chose… Et il n’y a pas qu’à vous ! Et ce n’est pas le seul design qui pourrait bien être emprunté !

Dans un tweet posté sur X le 13 octobre, Alex Proyas, le réalisateur du film i,Robot, blockbuster dont le personnage principal est joué par l’acteur Will Smith, met en parallèle les design de son film et les nouveautés présentées par Tesla et Elon Musk lors de l’événement We Robot (même le nom de l’événement pose question à présent !).

Le réalisateur y interpelle Elon Musk : “Hey Elon est-ce que je peux récupérer mes designs ?”. Suivent des images mises en parallèle avec les designs concernés.

Sur les photos, on peut douter de la ressemblance du design des robots Optimus, mais ceux des véhicules (le cybercab et le robotaxi de Tesla) sont vraiment très ressemblants, à s’y méprendre.

Comme nous l’avons indiqué, le nom de l’évènement (We Robot) étant du même type que celui du film (i, Robot) il y a de grandes chances que cette similitude dans les design ne soit pas une erreur ou une coïncidence.

Notez que ce n’est pas la première fois que cela se produit. En effet, lors de la sortie du Cybertruck, le design de celui-ci a été comparé à un véhicule du film Total Recall de 1990 de Paul Verhoeven.

To be fair the #cybertruck has some historical antecedents. The Citroen BX is one (❤️🇫🇷) and Johnnycab from Total Recall is another… pic.twitter.com/eN2aI1Cyi2 — Harry Percival @hjwp@fosstodon.org (@hjwp) November 22, 2019

Elon Musk serait-il fan de science-fiction ?