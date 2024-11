Le premier satellite en bois lancé dans l’espace

Afin de réduire les déchets dans l’espace, les Japonais ont mis au point un satellite en bois, et l’ont envoyé dans l’espace pour un test de 6 mois.

Satellite en bois – Image générée par Bing Creator

Nous ne sommes pas un 1er avril et l’information est officielle, un satellite en bois a bien été envoyé dans l’espace afin de tester la résistance de ce matériau et ainsi réduire les déchets qui orbitent autour de la Terre.

En effet, lors de la mise hors service d’un satellite en métal, les opérateurs le dévient de son orbite de manière à ce qu’il atteigne l’atmosphère et se consume. Malheureusement, tous les composants ne se désintègrent pas et peuvent laisser des débris sur la terre, voire provoquer des catastrophes, mais aussi dans l’espace lorsque ces satellites restent sur leur orbite et percutent d’autres débris d’engins.

Ainsi, avec le bois, matériau plus rapidement inflammable que le métal, l’impact environnemental serait moindre aussi bien sur terre que dans l’espace.

Ce projet nommé LignoSat a été amorcé au printemps 2023 et le New York Times a annoncé hier le lancement de la fusée Falcon 9 de SpaceX qui transporte le satellite en bois jusqu’à l’ISS afin d’être mis en orbite prochainement. Ce test devrait durer 6 mois si la durabilité du matériau s’avère efficace dans des conditions aussi difficiles.

© Kyoto University / Sumitomo University

De quoi est composé réellement ce satellite et quelle est mission ?

Créé par des scientifiques de l’université de Kyoto en partenariat avec le constructeur de maisons Sumitomo Forestry, chaque côté du satellite mesure à peine 10 centimètres. Il est fabriqué en honoki, un type de magnolia originaire du Japon, et a été construit à l’aide de techniques japonaises traditionnelles qui n’utilisent ni vis ni colle.

Bien entendu, le satellite n’est pas composé uniquement de bois… La structure est en bois mais les composants électroniques restent en métal, permettant ainsi de collecter et d’envoyer des données techniques du comportement physique du bois face au rayonnement cosmique et aux changements de températures extrêmes pouvant aller de -150 à 150° en fonction de la position du satellite par rapport au soleil.