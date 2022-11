Le retour de Ben Affleck en Batman menacé par un contrat

© Warner Bros.

Avec son retour annoncé dans Black Adam, Henry Cavill promet que l’avenir de Superman sera « brillant ». Un come-back inespéré par les fans qui adorent l’acteur dans la peau du héros. Désormais, beaucoup caressent l’espoir d’un second souffle pour le DCEU mis en place par Zack Snyder. Tout le monde est présent entre Henry Cavill, Jason Momoa, Gal Gadot et Ezra Miller malgré ses scandales.

Mais Ben Affleck reste en retrait et n’a toujours pas de film à lui contrairement à ceux précédemment cités. Aujourd’hui, le New York Times rapporte que l’acteur pourrait en finir avec Batman à cause d’un contrat.

Un contrat d’exclusivité avec Artists Equity

Le retour de Ben Affleck en Batman pourrait ne pas avoir lieu. La cause ? Un contrat que l’acteur a signé pour ne jouer que dans les films produits par Artists Equity. L’interprète du super-héros déclare qu’il s’agit « du prochain acte de ma carrière pour un long moment ». Précision que Ben Affleck est également l’un des directeurs d’Artists Equity avec son ami de longue date Matt Damon qui occupe un poste de collaborateur.

En apparaissant uniquement dans les productions de sa boîte, Ben Affleck tourne le dos à Batman sur le papier. Pour le moment, la fin de sa carrière en tant que super-héros DC Comics reste de la spéculation. La Warner ne commente pas l’information.

La fin de son rôle de Batman ?

Car avec un accord d’exclusivité, Ben Affleck s’écarte lui-même de tous les projets DC Comics. Mais que les fans se rassurent, sa présence est actée dans Aquaman 2 et The Flash, à minima, dont la sortie est programmée pour 2023. Dans le cas du second film, on parle de 20 minutes de temps d’écran !

Lors d’une récente prise de parole, David Zaslav (ndlr, le PDG de Warner Bros. Discovery) a également sous-entendu la fin de Ben Affleck en Batman. Le dirigeant déclare : « Au cours des prochaines années, vous allez voir beaucoup de croissance et d’opportunités pour DC Comics. Il n’y aura pas 4 Batman ».

Le nouveau patron du DCEU, James Gunn, affirme quant à lui que personne n’a été choisi pour remplacer Ben Affleck !

Affaire à suivre.

Source : CBR