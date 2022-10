James Gunn devient le Kevin Feige de DC, l’heure du changement a sonné

Des changements majeurs s’opèrent chez DC Films qui s’appelle désormais DC Studios. Le réalisateur James Gunn (Suicide Squad, Les Gardiens de la Galaxie, Peacemaker) et le producteur Peter Safran (Aquaman, Shazam) ont été nommés ensemble à la tête de DC Studios. James Gunn devient ainsi ce que Kevin Feige est pour Marvel Studios. Dwayne Johnson ne nous avait donc pas menti. La sortie de Black Adam au cinéma était la première étape de la ressuscitation du DCEU, l’univers cinématographique DC.

James Gunn © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

DC Studios est la division de Warner Bros. Discovery qui est dédiée à la production de films basés sur les super-héros de DC Comics. James Gunn sera en charge de l’ensemble de la partie créative de DC tandis que Peter Safran se concentrera sur la production et la partie business. Toutes les décisions seront toujours approuvées par David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery.

L’avenir du DCEU est prometteur avec James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios

James Gunn et Peter Safran ont déclaré que : « nous sommes honorés d’être les gardiens de ces personnages DC que nous aimons depuis que nous sommes enfants. Nous sommes impatients de collaborer avec les scénaristes, réalisateurs et acteurs les plus talentueux du monde ». Ensemble, ils vont faire renaître le DCEU de ses cendres, à commencer par le retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman.

Le futur de l’univers cinématographique DC semble prometteur. Avec James Gunn, Peter Safran et des acteurs comme Dwayne Johnson et Henry Cavill, les super-héros DC vont revenir sur le devant de la scène. Même si James Gunn est étroitement lié à Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie, il s’est rapproché de DC au cours des dernières années avec The Suicide Squad (2021) et la série Peacemaker pour HBO. Il s’était d’ailleurs fermement opposé à ce que Chris Pratt soit viré des Gardiens de la Galaxie.

De son côté, David Zaslav a déclaré dans un communiqué que : « DC compte parmi les personnages les plus divertissants, puissants et emblématiques au monde et je suis ravi que les talents singuliers et complémentaires de James et Peter rejoignent notre équipe de classe mondiale et supervisent la direction créative de l’univers DC légendaire ». DC Studios a maintenant tous les outils en main pour rivaliser avec son concurrent, Marvel Studios.

James Gunn et Peter Safran peuvent-ils sauver Batgirl ?

Avec tous ces changements, reste-t-il encore un espoir de sauver Batgirl ? Le film DC a été soudainement annulé alors qu’il était terminé, ce qui a déclenché une énorme polémique. Suite à ce fiasco, Walter Hamada qui était le président de DC Films depuis plusieurs années a quitté le navire. Cela ne signifie pas pour autant que Batgirl verra le jour. James Gunn et Peter Safran pourraient aider à sauver Batgirl, mais la Warner n’a rien annoncé pour le moment.

Source : CBR