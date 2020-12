Le Seigneur des Anneaux 4K : Peter Jackson donne une nouvelle vie aux films

Warner est attendu au tournant ! En effet, le studio s’apprête à éditer un coffret 4K de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Tournée en pellicule 35 mm, la trilogie mélange effets spéciaux au plateau et images numériques. Ces techniques ont donné lieu à des incohérences colorimétriques. La 4K permet désormais au réalisateur de rectifier le tir et de restaurer totalement son oeuvre.

Le Seigneur des Anneaux se dévoile en 4K – Crédit : Warner Bros

« C’est intéressant de revenir en arrière et de revisiter ces films. Car je me suis rendu compte à quel point ils étaient incohérents » témoigne ainsi Jackson. 20 ans après, la trilogie promet de revenir avec des images retravaillées et un nouveau souffle.

Quand la 4K révolutionne un chef d’oeuvre !

Le studio n’a pas lésiné sur les moyens. Avec l’appui de Park Road Post, Warner a réalisé un scan des films à partir des négatifs d’origine. Certains éléments ont directement été retravaillés au format 4K. D’autres ont été ré-échantillonnés. A partir de ce travail d’orfèvre et de longue haleine, Peter Jackson parvient à redonner toute sa splendeur à son travail. En effet, la colorimétrie retrouve toute sa densité et sa profondeur. Le procédé donne l’impression de redécouvrir toute la beauté des costumes et des décors du film.

Contrastes, textures, luminosité : la 4K permet d’offrir aux images originales une nouvelle jeunesse. Au-delà d’une simple restauration d’usage, Jackson entend montrer ses films sous un nouvel angle. La nouvelle génération pourra avoir l’impression que la trilogie est bien plus récente grâce à la magie de la technologie.

Le site The Digital Bits a salué le travail de Jackson. « La restauration offre un plus beau rendu que les meilleures projections possibles de l’époque de l’exploitation des films en salle » écrit ainsi la rédaction. Le film n’a jamais été aussi spectaculaire, si on en croit les journalistes. Preuve que la restauration des films est un véritable succès !

Pour les fans de la première heure, l’achat des films restaurés sera donc indispensable. Le coffret intégral débarque en France le 16 décembre prochain. Tous les films ont été adaptés pour du Dolby Vision, du HDR10, et du Dolby Atmos. Voilà donc un cadeau de Noël idéal à glisser sous le sapin ! En attendant, les fans peuvent retrouver la série dérivée sur Amazon pour patienter jusqu’au passage du Père Noël !

