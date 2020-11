Nos cadeaux de Noël pas cher pour les geek

Noël, c’est dans moins d’un mois maintenant mais il est encore temps de penser à ce que vous pourriez offrir à vos proches. Et cela, sans se ruiner. Pour vous simplifier la vie et vous suggérer quelques idées nous avons effectué pour vous une sélection de cadeaux à petits budgets qui devraient plaire aux geeks de tous âges.

Xiaomi Mi Band 4 Le bracelet au juste prix 21€ > Amazon

A ce prix, difficile de trouver mieux. Le Xiaomi Mi Band 4 est sorti à l’automne 2019, mais il n’a pas pris une ride. Il intègre un accéléromètre, un capteur de fréquence cardiaque et un gyroscope ce qui permet d’avoir un suivi de son activité assez complet. Il est étanche et possède une autonomie pouvant aller jusqu’à 20 jours. Bien sûr pour ce prix, vous n’aurez pas GPS intégré mais il saura se connecter à votre smartphone pour compenser.

Jeu de société Mystery House Un escape game qui renouvelle le genre 23,94€ > Ludum.fr

Mystery House parvient à renouveler le genre de l’Escape Game un offrant un gameplay totalement différent des autres jeux de la même catégorie. Afin de résoudre les énigmes qui vous sont proposées, vous devrez explorer la boite qui se révèle être une maison. Vous serez guidé tout au long de la partie par une application. Cette boite n’offre qu’une seule mission, mais cela en vaut clairement la peine.

realme Buds Q Le meilleur premier prix 31,43€ > Amazon

Les realme Buds Q pour un prix qui avoisine les 30 euros méritent largement qu’on s’y intéresse. Bien sûr à ce prix-là, il y a quelques fonctions qui manquent à l’appel comme l’interruption automatique du son quand on enlève l’un des écouteurs. Mais nous n’avons relevé aucun problème de latence, la synchronisation quand on regarde des vidéos ou lorsque l’on joue est parfaite. Le son est tout à fait correct et grâce à l’application associée il est possible de programmer les touches.

Figurine Baby Yoda La star du Mandalorian 16,63€ > Amazon

Baby Yoda a fait son apparition dans la série issue de l’univers Star Wars, The Mandalorian, diffusée sur Disney+. Ce personnage est pour beaucoup dans le succès de la série dont la deuxième saison a débuté fin octobre. Sa popularité a même amené Baby Yoda à faire partie du voyage dans l’espace à bord de Space X. Un cadeau sûr pour tous les fans de l’univers Star Wars.

Kindle (2019) d’Amazon Le meilleur premier prix 54,99€ > Amazon

Même si elle est vendue en temps normal à 80 euros environ, la Kindle d’Amazon est régulièrement soldée aux environs de 55 euros. C’est le premier prix sur le marché des liseuses et le rapport qualité prix est au rendez-vous. Pour ce prix vous aurez l’éclairage intégré, un écran de 6 pouces et logiciel Amazon qui a largement fait ses preuves.

Batterie portable Anker PowerCore+ mini 3500 mAh dans un mini format 14,99€ > Amazon

Pour tous ceux qui ont un usage intensif de leur smartphone et qui veulent éviter les pannes de batterie, la solution est d’avoir avec soi une petite batterie portable pour parer à toute éventualité. Et malgré son encombrement réduit (9,4 x 2,3 x 2,3 cm), elle embarque un accu de 3350 mAh qui s’avèrera capable d’assurer la charge complète d’un smartphone.

Affiches Gaming et Manga Pour une déco 2.0 39€

Plus personne n’en doute à présent, mais l’univers du gaming et des mangas est un grand pourvoyeur d’œuvres graphiques. Le site polonais Displate est une référence en la matière et propose des affiches provenant de plus de 40 000 artistes dans différents formats autour de licences comme Marvel, DC , Star Wars, Overwatch ou encore Cyberpunk. Les prix varient, bien sûr, en fonction de la taille et du type d’encadrement choisi. Attention cependant, comptez au minimum 10 euros pour la livraison.

Moniteur de température et d’humidité Xiaomi Capteur domestique 4,28€ > AliExpress

Connaitre la température et le taux d’humidité dans votre maison concourent à améliorer votre confort et pour moins de 5 euros vous pouvez acheter ce petit capteur hygrométrique et de température sans fil. Il se fixe (à l’aide d’un autocollant mural fourni) ou se pose n’importe où et peut même, si vous possédez d’autres équipements Xiaomi, piloter par exemple un humidificateur d’air.

Chargeur à induction pour la voiture Auckly Recharge facile 35,99€ > Amazon

Lorsque l’on est volant, c’est souvent un moment propice pour recharger son smartphone ou du moins pour continuer de l’utiliser sans perdre de batterie. Ce support avec motorisation électrique s’adapte à une grande quantité de smartphones dès lors qu’ils sont compatibles avec la recharge par induction. Le support se recharge lui via un câble USB fourni.

Jeu de société Unlock : Mythic Adventures La référence des Escape Games 27,72€ > Ludum.fr

La série Unlock est une incontestable référence en matière d’Escape Game, vous pouvez donc vous laisser tenter sans prendre de risque. Unlock Mythic Adventures est un jeu de cartes coopératif qui s’appuie également sur une application. Il s’agit ici du 8e épisode de la série qui regroupe 3 nouveaux scénarios. Une valeur sûre.

Coque Naruto shippuden Protection personnalisée 35.99€

Le site Rhinoshield propose à peu près tout ce qu’il est possible d’envisager en matière de coques pour smartphone. De la coque renforcée, à la coque modulaire avec objectif en passant bien sûr par la coque personnalisée. Le site est partenaire avec de nombreuses licences comme League of Legends, Fortnite, Naruto shippuden, Hunter x Hunter, Assassin’s Creed… La livraison est gratuite à partir de 50 euros d’achat.

Tasse Lego Café en construction 16,74€ > Amazon

La petite brique reste un classique de l’univers geek et draine avec elle forcément de nombreux produits dérivés. Il en est ainsi de la tasse Lumsburry customisable grâce aux quelques pièces livrées avec. Il ne s’agit pas d’un produit officiel Lego, mais le mug est compatible avec les briques de la marque.

Localisateur d’objets Tile Sticker Ne perdez plus rien 39,99€ > Amazon

Vendu par 4 exemplaires et en solde en cette période de fin d’année, le Tile Sticker est le cadeau idéal pour ceux qui perdent régulièrement leurs affaires. Les stickers se collent sur après peu tout (clés, télécommande, vélo…) et permettent en se connectant via l’application de signaler où se trouve l’objet recherché dans un périmètre de 46 mètres ou, s’il n’est plus à portée de bluetooth, de savoir où il a été identifié pour la dernière fois. Et si un membre de la communauté Tile se trouve dans la zone de portée Bluetooth de votre Tile, l’information sera remontée via l’application.

