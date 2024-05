Le Seigneur des Anneaux : deux nouveaux films officialisés, Andy Serkis de retour en Gollum

Deux nouveaux films Le Seigneur des Anneaux ont été annoncés. Le premier, The Hunt for Gollum, arrive en 2026 au cinéma. Andy Serkis reprend son rôle mais il occupera aussi le poste de réalisateur.

Alors que les abonnés de Prime Video attendent la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir, l’univers de Tolkien s’apprête à faire son retour au cinéma. La Warner Bros. Discovery annonce deux nouveaux films avec quelques informations à propos du premier long-métrage. On vous propose un récapitulatif de ce que le studio a dévoilé.

Andy Serkis reprend son rôle dans The Hunt for Gollum

Dans un communiqué de presse, le studio annonce un premier film appelé Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum. Andy Serkis reprendra son rôle de Gollum mais ce n’est pas tout puisqu’il occupera aussi la place de cinéaste. Pour rappel, le spécialiste de la motion capture a déjà dirigé Mowgli, Venom 2 mais surtout les trois films Le Hobbit en tant que réalisateur de la seconde équipe (et ce n’est pas rien). Ce premier film arrivera dans les salles en 2026.

Pour le scénario, on retrouve Fran Walsh et Philippa Boyens qui ont co-écrit les précédents films de Peter Jackson. Et puisque l’on parle du réalisateur de la trilogie originale, il occupera ici la place de producteur avec les scénaristes.

Pour l’intrigue, rien n’a été partagé par le communiqué de presse mais le titre du premier film indique qu’il se déroulera entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Plus précisément lorsque Gandalf et Aragorn partent en quête de Gollum en Terre du milieu pour en savoir plus sur l’anneau que possédaient Bilbon puis Frodon.

La Warner mise sur une franchise appréciée

Ce retour du Seigneur des Anneaux n’étonnera personne. Au-delà du fait que l’univers passionne énormément, la preuve avec le succès de la série Amazon, les studios misent de plus en plus sur les franchises. Sachant que la trilogie de Peter Jackson a été un succès commercial et critique avec plusieurs Oscars à la clé, rien d’étonnant à ce que la Warner mise dessus.

D’autant plus que le studio enchaîne un peu les bides, notamment avec les productions DC Comics puisque The Flash a été l’un des plus gros échecs de 2023.