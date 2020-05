Le Seigneur des Anneaux et Avatar vont pouvoir reprendre leur tournage en Nouvelle-Zélande

L’adaptation du Seigneur des Anneaux en série et les suites du film Avatar vont enfin pouvoir reprendre leur tournage en Nouvelle-Zélande. Cela faisait six semaines que toutes les productions mondiales avaient été suspendues à cause de la pandémie.

La Nouvelle-Zélande pourrait bien être le premier pays dans le monde où les réalisateurs peuvent reprendre le tournage de leurs films et séries. Le pays est toujours au niveau d’alerte 3 à cause de la pandémie de Covid-19. Cependant, le gouvernement espère bien pouvoir redescendre le niveau d’un cran ce lundi 11 mai. Selon nos confrères de Deadline, la New Zealand Film Commission leur a confirmé que « certains tournages de films et de séries ont repris en toute sécurité » grâce à la mise en place de nouveaux protocoles de sécurité. Parmi les 47 tournages en cours, on retrouve des productions internationales telles que la série du Seigneur des Anneaux et les sequels d’Avatar. En effet, le tournage d’Avatar 2 en prises réelles est terminé depuis décembre.

Les tournages d’Avatar et du Seigneur des Anneaux s’étaient abruptement arrêtés en mars

Le Seigneur des Anneaux est la prochaine série évènement d’Amazon dont la diffusion est prévue pour le 17 décembre 2021. Avec un budget record d’un milliard de dollars, elle est très attendue des fans de la Terre du Milieu. Le tournage de la série n’avait pu commencer que pendant deux semaines avant que la pandémie ne l’arrête. D’ailleurs, bien que la première saison n’ait pas encore été filmée en entier, Amazon en a déjà prévu une deuxième depuis novembre dernier.

James Cameron, le réalisateur d’Avatar, avait lui aussi entamé les tournages des sequels avant de les suspendre à la mi-mars. La production ne s’est d’ailleurs pas complètement arrêtée puisque James Cameron et son producteur Jon Landau ont pu continuer à travailler sur les effets spéciaux des films depuis la Californie avec le studio Weta.

Les productions locales auront la priorité sur les gros tournages internationaux

Enfin, la New Zealand Film Commission n’a pas encore précisé à quelle date les productions internationales pourront tourner à nouveau. Le passage au niveau d’alerte 2 la semaine prochaine devrait tout de même faciliter les choses. Pour le moment, ce serait surtout les productions locales qui vont pouvoir reprendre plus facilement. Elles peuvent davantage respecter les mesures de sécurité, sans compter que les frontières sont toujours fermées.

