Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon aura coûté bien plus cher que les films

Les chiffres ont de quoi donner le vertige. La série Amazon explose son budget et coûte bien plus cher que tous les films de la trilogie réunis.

Elle est attendue comme le messie par les fans du monde entier. La série Amazon Le Seigneur des Anneaux continue pourtant de se faire désirer. Accusant déjà de gros retards liés à la pandémie, le projet doit désormais composer avec le départ d’un comédien. C’est à se demander si tout finira par rentrer dans l’ordre. Mais ce qui interpelle de nombreux fans aujourd’hui, c’est le budget astronomique mis en oeuvre pour concrétiser l’ensemble des premières saisons. A elle seule, la première partie aura coûté pas moins de 456 millions de dollars, soit bien plus cher que la trilogie initiale dans son intégralité.

Un budget pharaonique pour la série Le Seigneur des Anneaux – Crédit : New Line Cinéma

Les studios comptent désormais sur plusieurs subventions et fonds privés pour faire avancer le projet. Mais devant cette avalanche de chiffres, Le Seigneur des Anneaux made in Amazon n’a plus le droit à l’erreur et devra s’assurer un succès commercial autant que populaire.

Un budget titanesque

La série mettra en scène le second âge de l’univers imaginé par Tolkien. Une occasion toute trouvée pour dévoiler de nouveaux personnages et un arc narratif riche en rebondissements de toutes sortes. La première saison se déclinera en 20 épisodes, qui tardent à pointer le bout de leur nez. Afin de poursuivre sereinement sa préparation, Amazon pourrait compter sur un soutien financier de 116 millions d’euros de la Nouvelle-Zélande. Stuart Nash, le ministre du tourisme local, compte bien sur le programme, pour créer une véritable dynamique autour du pays. « Cela permettra une nouvelle vague de stratégie de marque et de promotion du tourisme international » affirme ce dernier.

Pour produire cinq saisons dans leur intégralité, Amazon devra débourser la coquette somme d’1 milliard de dollars ! Peu de formats télévisés peuvent se permettre une telle folie. C’est pourquoi, la série est suivie de très près et qu’aucun écart créatif ne sera pardonné. Pour le moment, le secret plane toujours sur le contenu même de cette dernière, malgré quelques révélations sur l’arc narratif. Car il va falloir conserver la curiosité des fans intacte pour s’assurer des pics d’audience au top pour le lancement officiel.

Si tout se passe comme prévu, Le Seigneur des Anneaux pourra se vanter d’être la série télévisée la plus chère de tous les temps. Si le budget et les cinq saisons se confirment, le programme battra tous les records. En cas d’échec, on risque de parler longtemps de cette entreprise titanesque qui s’est pris les pieds dans le tapis. Alors attendons patiemment la diffusion des premiers épisodes pour en avoir le cœur net !

