Seigneur des Anneaux : regardez la version communiste perdue de 1991

Cette adaptation soviétique du Seigneur des anneaux est apparue sur YouTube, pour le plus grand plaisir des fans.

Cette adaptation inédite est apparue sur YouTube – Crédit : capture d’écran YouTube

Le Seigneur des anneaux est une franchise littéraire majeure pour des millions de personnes dans le monde. L’œuvre de J. R. R. Tolkin, parue en 1954 et 1955 avec trois volumes, a eu droit à son adaptation grand public entre 2001 et 2003 sous la direction de Peter Jackson. Depuis, Amazon Prime Video a mis en chantier une série télévisée au casting déjà connu. Mais une adaptation est sans doute passée sous vos radars puisqu’elle provient de la télévision soviétique, en 1991. Un long-métrage disponible en intégralité ci-dessous.

Une adaptation télévisée pas forcément engageante

Oubliez les films de Peter Jackson, accueillez Khraniteli (« Les Gardiens »). Une adaptation diffusée à la télévision soviétique en 1991 et adaptée du Seigneur des anneaux. Un téléfilm basé sur les trois romans et diffusé une seule fois sur petit écran, ce qui explique son existence peu connue. L’ayant-droit de la chaîne à son origine, Pétersbourg TV-5, partage elle-même cette œuvre sur YouTube. Et carton plein puisque les spectateurs ont été 800 000 à découvrir cette drôle d’adaptation du Seigneur des anneaux aux allures de parodie fauchée…

Car à l’image, le budget est moindre que chez Peter Jackson. Les costumes et décors font vraiment cheap et les plans semblent peu inspirés. Malgré cet aspect fauché, « Les Gardiens » possède un petit charme ancien. Ce n’est donc pas un hasard si les spectateurs ont été 800 000 devant YouTube. Dans les commentaires, beaucoup s’amusent de la direction artistique de cette adaptation qui côtoie le divin et le mauvais goût.

Malheureusement pour nous, francophone, la chaîne télévisée n’a mis à disposition que des sous-titres russes. Rien du côté de l’anglais, qui aurait pu permettre d’accéder à cette œuvre. Il vous restera la possibilité de découvrir des images et retrouver à quels passages de l’œuvre littéraire correspondent les différentes scènes.

Pour ceux qui souhaitent une adaptation un peu plus solide et ont déjà vu plusieurs fois les films de Peter Jackson, bonne nouvelle. Prime Video prépare sa propre série tirée de l’œuvre littéraire et aura la lourde tâche de plaire à des fans exigeants. Car Elijah Wood, éternel Frodon, a lui-même fait part de son scepticisme. Il faut dire que les adaptations de Peter Jackson ont très bien vieilli…

Source : Slate