Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon dévoile les premières images de ses Orcs

Attendue pour le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video, la série du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se dévoile progressivement. Après avoir révélé la nouvelle race de Hobbits il y a quelques jours, Amazon a partagé les premières images exclusives des Orcs avec IGN.

Les Orcs du Seigneur des Anneaux

Comme vous pouvez le voir sur les images, les Orcs du Second Âge de la Terre du Milieu sont encore plus bruts et inachevés que ceux que l’on connaît du Troisième Âge. Cette période correspond aux évènements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Les Orcs de la Terre du Milieu n’ont jamais été aussi moches, ce qui est finalement une bonne chose pour la série que Tolkien approuverait selon le showrunner J.D. Payne.

Les Orcs des Anneaux de Pouvoir sont plus sauvages et plus bruts

Jamie Wilson, responsable du département des prothèses sur le tournage des Anneaux de Pouvoir, et Lindsey Weber, productrice déléguée, ont donné plus de détails sur ces Orcs. Lindsey Weber a expliqué que : « nous avons passé beaucoup de temps à parler de ce que cela signifierait d’être un Orc au Second Âge. Il semblait approprié que leur apparence soit différente, faisait partie d’une Terre du Milieu plus sauvage, plus brute du Second Âge, plus proche de la fin du Premier Âge ». Cela explique donc pourquoi les Orcs ont l’air aussi rustiques dans les images dévoilées.

Les Orcs du Seigneur des Anneaux

À cette période du Second Âge, les Orcs ne sont pas encore devenus les ennemis redoutables de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ils sont plutôt éparpillés dans la Terre du Milieu et se concentrent donc sur leur survie. « Au moment où nous les rencontrons, ils ne sont pas encore organisés en armées, ils sont un peu plus dispersés et ce sont des charognards », a précisé Lindsey Weber.

Oui, il y a des Orcs femelles dans Les Anneaux de Pouvoir

De son côté, Jamie Wilson a expliqué comment le maquillage des Orcs est réalisé sur le plateau de tournage de la série Amazon. « Les oreilles, les nez et les pièces des Orcs sont tous fabriqués en silicone encapsulé, qui est essentiellement constitué de deux couches de silicone avec un morceau de silicone mobile au milieu, donc quand il est appliqué sur le visage de l’acteur, il peut bouger et ça fonctionne bien », a-t-il déclaré.

Les Orcs du Seigneur des Anneaux

D’ailleurs, Lindsey Weber a confirmé qu’il existe bien des Orcs femelles parmi les légendaires guerriers. Elle a ajouté que : « il y a des Orcs femelles que j’ai vraiment aimées. Mais il y a une Orc en particulier qui est très, très grande et forte, qui a un combat particulièrement agréable avec l’un de nos personnages elfiques qui je pense sera, ou j’espère sera un favori parmi les fans ».

