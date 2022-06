Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon promet plus d’action que toutes les autres séries

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir aurait plus d’action que n’importe quelle autre série télévisée. Les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay l’ont eux-mêmes assuré pendant une interview.

Nous ne sommes plus qu’à quelques mois de la sortie de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video. En plus d’être l’une des séries les plus attendues de l’année, elle promet aussi d’être à la hauteur des attentes des fans de la Terre du Milieu. Le showrunner J.D. Payne assure que même J.R.R. Tolkien l’approuverait. Il vient aussi d’affirmer que la série du Seigneur des Anneaux a plus d’action que n’importe quelle autre série.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir – Crédit : Amazon Prime Video

Les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay ont accordé une interview à Empire au cours de laquelle ils discutent notamment des scènes d’action dans la trilogie du Seigneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson qui est récemment devenu milliardaire. « Le siège du Gouffre de Helm est tellement emblématique et incroyable que c’était comme, ‘qu’est-ce qu’on peut faire de différent qui ressemble toujours à la Terre du Milieu mais qui est unique pour cette histoire ?’ », a demandé Patrick McKay.

La série du Seigneur des Anneaux est « différente de tout ce que nous avons vu auparavant »

Finalement, la série des Anneaux de Pouvoir aurait réussi à trouver sa propre identité sans pour autant s’éloigner de la Terre du Milieu comme on la connaît. Les showrunners seraient même allés encore plus loin pour les scènes d’action. En effet, Patrick McKay a déclaré que : « la série contient beaucoup d’action – plus que n’importe quelle autre série télévisée ou en streaming que nous avons vue ».

De plus, les 8 épisodes de la saison 1 du Seigneur des Anneaux ont chacun des scènes d’action à couper le souffle. « Chaque épisode met en scène des créatures, des batailles et des combats à mort. Mais au lieu d’avoir 10 000 Orcs combattant 10 000 hommes, qu’est-ce que ça fait d’avoir un Orc en face de vous dans votre cuisine ? Qu’est-ce que ça fait d’essayer de tuer un Orc alors que vous n’en avez jamais tué auparavant ? », a ajouté Patrick McKay. La série des Anneaux de Pouvoir promet donc des scènes d’action plus rapprochées en plus des batailles gigantesques.

Enfin, les showrunners ont tenu à préciser qu’ils n’essaient pas de rivaliser avec la trilogie de Peter Jackson. La série Amazon est cependant « différente de tout ce que nous avons vu auparavant », selon eux. En tout cas, Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir pourrait bien devenir la série la plus chère de l’histoire avec une première saison qui coûte environ 465 millions de dollars. Elle sera disponible à partir du 2 septembre 2022 sur Prime Video.

