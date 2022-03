Le Seigneur des Anneaux : les manuscrits perdus de l’adaptation radio resurgissent

Le Seigneur des Anneaux avait eu le droit à son adaptation radio – Crédits : New Line Cinema / WingNut Films

Le saga littéraire de J.R.R. Tolkien est un chef d’oeuvre de l’heroic fantasy. Les trois volumes principaux ont été publiés entre 1954 et 1955, contant l’épopée de Frodon, Aragorn, Gandalf et consorts sur la Terre du Milieu dans l’ombre de Sauron. Au début des années 2000, Peter Jackson a adapté Le Seigneur des Anneaux au cinéma avec succès, poussant d’ailleurs dernièrement Amazon à pondre une série préquelle sur la création des anneaux de pouvoir.

Mais avant les adaptations cinématographiques, la BBC avait transposé l’oeuvre sous formes d’épisodes radiophoniques diffusés en 1955 et 1956. Et si les enregistrements ont visiblement été détruits, un chercheur d’Oxford a réussi à mettre la main sur les scripts originaux de cette adaptation qui apparaît désormais comme un véritable trésor. À l’époque, l’aura de l’ouvrage était évidemment bien moins puissante si bien que cette adaptation n’avait pas fait grand bruit.

À lire > Le Seigneur des Anneaux : les acteurs des films veulent sauver la maison de Tolkien

Quand Le Seigneur des Anneaux passait à la radio

Comme le relate The Guardian, le chef-d’œuvre fantastique de Tolkien a été transposé à la radio par le producteur Terence Tiller. On peut ainsi observer ses remarques griffonnées sur le manuscrit, illustrant ses discussions animées avec l’auteur. Car Tolkien a bel et bien participé activement à la réécriture de son histoire, une page dactylographiée barrée de rouge montrant ainsi sa propre refonte d’une scène (voir ci-dessous).

Dans cette séquence où Frodon évoque les Nazgûls après avoir enfilé l’anneau, l’auteur a finalement privilégié l’utilisation du narrateur au lieu de faire parler le Hobbit. Comme pour une adaptation cinématographique, la radio est un format qui a ses contraintes. Outre le raccourcissement du texte, il faut trouver le bon équilibre entre narration et dialogue. D’où l’implication de Tolkien qui se méfiait des adaptations après avoir vu celle de Blanche-Neige et des Sept Nains, édulcorée par Disney par rapport au conte plus sombre des frères Grimm.

Cette découverte notable sera intégrée dans un livre nommé The Great Tales Never End: Essays in Memory of Christopher Tolkien dont la parution est prévue pour juin. Dans l’attente, n’hésitez pas à découvrir cette sélection de peintures, photographies, lettres et manuscrits inédits sur le Seigneur des Anneaux.

Crédits : Archives écrites de la BBC / The Tolkien Estate Limited

Source : The Guardian