Le Seigneur des Anneaux : que deviennent les héros après avoir vaincu Sauron ?

Crédit : Metropolitan Filmexport

Cela faisait plusieurs années que Le Seigneurs des Anneaux n’avait pas suscité autant l’enthousiasme des fans. Il faut dire que Prime Video vient de lancer Les Anneaux de Pouvoir dont les équipes de la trilogie cinématographique de Peter Jackson ont pris la défense suite aux attaques racistes. Une épopée se déroulant durant le Second Âge de la Terre du Milieu en pleine ascension de Sauron. Mais aujourd’hui, place à la version littéraire de J. R. R. Tolkien. Vous vous demandez ce que deviennent tous les héros du Seigneur des Anneaux après la défaite de Sauron ? Voici un court résumé de la vie de Frodon, Sam ou encore Aragorn et Gandalf suite à cette victoire sur le mal !

À lire > Les Anneaux de Pouvoir : intrigue, date et budget, tout savoir sur la série Le Seigneur des Anneaux

Frodon

Crédit : Metropolitan Filmexport

La plus grosse différence entre la version littéraire et la trilogie cinématographique est le retour de Frodon et les hobbits au Comté. Dans le livre, Saroumane prend sa tête et une bataille est menée par le quatuor. Après avoir libéré les lieux, Frodon tente de vivre paisiblement mais sa vie vire au cauchemar. Ses blessures suite à sa rencontre avec les Nazgûl et le Shelob prennent le pas sur son corps.

Quant à sa santé mentale, la douleur reste un enfer à supporter. Le hobbit finit ses jours en Terres Immortelles.

Meriadoc

Crédit : Metropolitan Filmexport

Après avoir participé à la libération du Comté, Meriadoc épouse Estella Bolder puis devient le maître de Pays-de-Bouc. Il est considéré comme le plus grand des hobbits en termes de taille ! Il a eu au moins un fils et a entretenu une grande amitié avec Peregrin.

On sait qu’il se rend à Gondor pour distiller ses conseils à la demande du roi Aragorn.

Peregrin

Crédit : Metropolitan Filmexport

Peregrin reste le plus aimé et respecté des hobbits du Comté malgré un caractère espiègle dans les films de Peter Jackson. Il épouse Diamant de Longue Cluse et a un fils qu’il nomme Faramir en hommage à son ami.

Il prend alors sa retraite après avoir été Thain du Comté pendant un demi-siècle. Ensuite, il décide de vivre jusqu’à la fin de ses jours à Gondor avec Meriadoc. À leur mort, ils sont enterrés aux côtés de leur ami et roi Aragorn.

Sam

Crédit : Metropolitan Filmexport

Sam épouse Rosie Cotton et ensemble, ils ont 13 enfants de l’une épousera le fils de Peregrin appelé Faramir. Après la mort de sa compagne, il se retire de son poste de maître du Comté qu’il a occupé 49 ans !

Selon les annexes de J. R. R. Tolkien, il se rend dans les Terres Immortelles pour retrouver son ami Frodon.

Aragorn et Arwen

Crédit : Metropolitan Filmexport

Aragorn et Arwen se marient et deviennent des leaders aimés par leur peuple. Ils ont plusieurs filles et un fils nommé Eldarion. Leur règne représente une grande période de paix entretenue par une relation étroite avec les Elfes et les Nains.

Toutes les races des Terres du Milieu vivent paisiblement et le roi Aragorn s’éteint à 210 ans. Arwen meurt à 2901 ans.

Gimli

Crédit : Metropolitan Filmexport

Après le couronnement d’Aragorn, Gimli établit une nouvelle colonie dans les grottes près du Gouffre de Helm. Ses citoyens devinrent connus pour les meilleurs artisans nains et aidèrent à reconstruire le royaume d’Aragorn. Notamment une nouvelle porte fortifiée pour Minas Tirith.

Une grande fierté pour Gimli.

Legolas

Crédit : Metropolitan Filmexport

Dans le livre, Legolas et Gimli conviennent qu’en cas de victoire contre Sauron, ils voyageront ensemble pour voir leurs maisons respectives. Une promesse tenue puisqu’ils vont au Gouffre de Helm et dans la forêt de Fangorn. Ils se rendent ensuite visite à plusieurs reprises.

Legolas passe le reste de son temps à restaurer les forêts détruites par la guerre. Peu après la mort d’Aragorn, il se rend en Terres Immortelles avec son ami Gimli. Preuve du lien fort unissant les héros.

Eowyn

Crédit : Metropolitan Filmexport

Après avoir terrassé le Roi-Sorcier d’Angmar, Eowyn se rend dans une Maison de la Guérison pour se reposer. Elle rencontre alors Faramir et l’épouse. Le couple a eu plusieurs enfants dont un petit-fils, Barahir. Un personnage notable puisqu’il écrit un livre appelé Le conte d’Aragorn et Arwen qui raconte la romance du roi et de la reine.

On ne connaît pas la date du décès de Eowyn mais il semble que sa vie fût longue.

Faramir

Crédit : Metropolitan Filmexport

Aragorn fait de Faramir son Prince d’Ithilien. Le leadership des deux personnages a bien été accueilli par le peuple. En tant que prince, Faramir a été le commandant en chef du roi. Mais il était également considéré comme le plus fiable de ses proches.

Faramir a étudié sous la direction de Gandalf et possède une sagesse inestimable. Il meurt vers 120 ans.

Gandalf

Crédit : Metropolitan Filmexport

Dans les annexes de J. R. R. Tolkien, on apprend que Gandalf est un Maiar. Des êtres semblables à des anges qui viennent des Terres Immortelles. Sa mission était d’aider les races de la Terre du Milieu contre Sauron, un autre Maiar.

Après avoir ramené Frodon et les autres hobbits dans le Comté, il retourne en Terres Immortelles. Frodon et Bilbo l’accompagnent et découvrent sa forme jeune et resplendissante, Olórin.

Source : ScreenRant