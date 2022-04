Le Seigneur des Anneaux : quelle vie mène Arwen après la trilogie ?

Que se passe-t-il après les films ? – Crédit : Metropolitan Filmexport

Le Seigneur des Anneaux est une œuvre majeure pour des millions de personnes à travers le monde. Amazon prépare sa propre série sur Prime Video appelée Les Anneaux de Pouvoir avec un gros budget au rendez-vous. En attendant cette production originale, la communauté poursuit son visionnage de la trilogie menée par Peter Jackson. Si l’on sait ce que devient Sam après les films, la question se pose également pour Arwen. Car pour rappel, la femme choisit une existence mortelle en restant aux côtés d’Aragorn.

Et ils vécurent heureux…

Le couple vit heureux jusqu’à sa mort – Crédit : Metropolitan Filmexport

Dans Le Retour du roi, Arwen retrouve Aragorn lors de son couronnement. Elle l’épouse et devient alors reine du Gondor tout en cédant sa place à Fordon sur le bateau vers les Terres Immortelles. Elle est l’une des rares elfes encore présents sur le continent. Mais que devient le personnage après la trilogie ? J.R.R. Tolkien le dévoile lui-même dans des écrits sur sa vie après la guerre.

Un an après la défaite de Sauron, Arwen et Aragorn ont leur premier fils, Eldarion. Le couple a ensuite plusieurs filles dont on ne connaît pas le nom les années suivantes. Lors du Quatrième Âge, les personnages commencent à vieillir. Leur fils devient alors le prochain candidat au trône.

Aragorn appartient à une race humaine plus forte et robuste que les autres. Le roi meurt à l’âge de 210 ans après 121 ans de vie commune. Arwen, capable de décéder contrairement aux autres elfes, accepte sa mortalité. Elle disparaît un an après son mari, le cœur brisé, enterrée à ses côtés.

Eldarion perpétue l’héritage de ses parents. Arwen a eu la vie mortelle dont elle rêvait avec Aragorn. Après la trilogie et la guerre, les royaumes Gondor et Arnor prospèrent en bénéficiant de l’aide des nains pour leur reconstruction.

Une belle fin pour Arwen après plus d’un siècle à vivre avec celui qu’elle a toujours aimé.

Source : CBR