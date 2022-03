Le Seigneur des Anneaux : que devient Sam après la trilogie ?

Sam connaît un beau destin – Crédit : New Line Cinema

Le Seigneur des Anneaux déchaîne les passions depuis des décennies. Une œuvre vaste imaginée par J.R.R. Tolkien avec une galerie de personnages mythiques comme Smaug, un dragon très fortuné. Preuve qu’il s’agit d’un univers immense, Prime Video prépare sa série avec un premier trailer dévoilé pour l’occasion. L’occasion de faire la lumière sur certaines zones d’ombre de la mythologie. Certaines questions demeurent même les plus simples comme : que devient Sam après la trilogie ? Pour beaucoup, il s’agit du véritable héros du Seigneur des Anneaux.

Sam coule des jours heureux en retournant à Hobbiton

Les Hobbits retournent à Hobbiton – Crédit : New Line Cinema

Dans les livres de J.R.R. Tolkien, contrairement aux films, Hobbiton a été touché par la guerre. Au retour des Hobbits, les lieux se retrouvent asservis et un combat se tient pour la libération. Après avoir tué Saroumane sur les marches de la maison de Frodon, ce dernier s’en va à l’Ouest et fait don de sa maison à… Sam ! Un domicile appartenant autrefois à la famille Baggins depuis des générations. Il s’installe donc avec sa nouvelle épouse, Rosie Cotton, et met à profit ses talents de jardinier.

Sam et Rosie ne chôment pas avec 13 enfants ! On appelle même la famille les Jardiniers de la Colline pour leur capacité à rendre la nature plus belle et florissante. Le Hobbit accepte même « Jardinier » comme nouveau nom de famille au lieu de Gamgee. Il devient ensuite le maire des lieux.

Sam occupe la place de maire pendant 42 ans avant sa démission. Hobbiton connaît une grande période de prospérité. La femme du Hobbit s’éteint de vieillesse et il décide de se rendre vers l’Ouest comme Fordon 50 ans auparavant. On ne sait pas ce qu’il advient de Sam à partir de ce moment.

Si le monde du Seigneur des Anneaux est plein de dangers, Sam vécu des jours heureux avec Rosie. Le Hobbit trouve la force d’une belle vie de famille et d’embrasser la vie politique avec succès.

Source : CBR