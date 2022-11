Le Seigneur des Anneaux : qu’est-il arrivé à Galadriel après la chute de Sauron ?

Galadriel © New Line Cinema

Les héros du Seigneur des Anneaux ont eu des destins bien différents après la Guerre de l’Anneau. Focus aujourd’hui sur Galadriel. Après avoir lutté pendant des milliers d’années contre Sauron, comme le montre la série Les Anneaux de Pouvoir, la dame de Lórien apparaît fugacement dans la trilogie. Elle accueille les membres de la Communauté de l’Anneau, offrant des présents à chacun d’entre eux. Frodon reçoit la Fiole contenant la lumière de l’étoile d’Eärendil qui lui sera d’une grande aide dans sa quête.

Galadriel missionnera ensuite l’Aigle Gwaihir pour venir en aide à Gandalf, malmené à la suite de son rude combat contre le Balrog de la Moria. L’Istar sera soigné et habillé de blanc en Lothlórien. Après la chute de Sauron, Galadriel ne se retire toutefois pas immédiatement de la Terre du Milieu. Et pour cause, elle veut achever le travail, les troupes du Seigneur Ténébreux n’étant pas encore totalement vaincues malgré la disparition de leur maître.

Une dernière bataille avant de partir vers l’ouest

Certains sbires de l’Œil se trouvent dans la forteresse de Dol Guldur située au sud-ouest de la Forêt Noire. Pour rappel, Sauron y était resté pendant près de 1000 ans au cours du Troisième Âge, sous l’identité du Nécromancien. L’armée de Galadriel s’associe avec celle de Thranduil pour faire le siège de la forteresse grouillant d’Orcs. Tous seront anéantis au terme de ce qui sera la dernière bataille menée par l’Elfe Ñoldor.

Après avoir assisté au mariage d’Aragorn, elle part vers les Terres Immortelles en compagnie des autres porteurs des anneaux, à savoir Elrond, Gandalf, Frodon et Bilbon. Un repos bien mérité après des années de lutte contre les forces du mal. Selon la légende, elle aurait ensuite milité pour que Gimli puisse se rendre en Aman au côté de son ami Legolas.