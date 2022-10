Les Anneaux de Pouvoir : l’interprète de Galadriel dévoile le moment où elle a su l’identité de Sauron

Attention, les lignes à suivre dévoilent des éléments de l’intrigue du final du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir !

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroule durant le Second Âge de la Terre du Milieu. La série Prime Video a profité de son final pour lever le voile sur la véritable identité de l’l’Étranger, ce qui a sidéré les spectateurs. Mais cette fin de saison 1 a aussi été l’occasion de découvrir celle de Sauron.

Une révélation majeure que Morfydd Clark, l’interprète de Galadriel, a su avant tout le monde. Mais à quel moment exactement ? L’actrice le dévoile en interview pour Collider.

C’est la grande révélation de cette fin de saison. Les Anneaux de Pouvoir nous dévoile l’identité véritable de Sauron qui, depuis le début, agit dans l’ombre en tant que Halbrand. Il s’agit d’un humain des Terres du Sud qui aide Galadriel depuis l’épisode 1. Une possible romance commence même entre eux !

Interviewée par Collider, Morfydd Clark dévoile le moment où elle a appris la véritable identité de Sauron.

Donc j’ai découvert, Charlie Vickers [ndlr, l’interprète de Sauron] a découvert qu’il jouait Sauron. On me l’a dit lorsque nous étions en train de filmer nos parties à Númenor mais nous n’avons tourné l’épisode 8 que très tard. Nous ne savions donc pas comment [Galadriel] allait le découvrir, ce qui était frustrant et excitant.

Nous ne savions pas non plus à quel point [Galadriel et Halbrand] allaient devenir proches. Quand j’ai découvert qu’il était Sauron, nous ne savions pas comment on se sentirait après la bataille dans les Terres du Sud et tout le reste.

C’était donc assez pénible d’en savoir plus que Galadriel et se dire : « Oh non, tu vas être triste ».

– Morfydd Clark