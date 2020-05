Le Silence des Agneaux : une série sans Hannibal Lecter, mais avec Clarice Starling

Rebecca Breeds jouera Clarice Starling dans la suite du Silence des Agneaux – Crédit : ABC

Hannibal, indéniablement l’un des monstres du Septième art. Un personnage incarné à la perfection par Anthony Hopkins dans les films adaptés des romans de Thomas Harris, puis dans la série éponyme par Mads Mikkelsen. Et c’est une autre série qui est en préparation, se déroulant après les événements du Silence des Agneaux de Jonathan Demme. Un show qui dévoile ses premières informations, dont l’actrice qui incarne Clarice Starling, succédant à Jodie Foster.

Des événements plusieurs mois après le film

Si vous vous demandez ce qui est arrivé à Clarice Starling, agent du FBI du Silence des Agneaux, bonne nouvelle. CBS, qui prépare une série Hannibal après avoir annoncé l’adaptation du Fléau de Stephen King, a dévoilé que le personnage sera présent à la mi-saison. C’est Rebecca Breeds, connue pour Pretty Little Liars, qui incarnera Clarice Starling.

Comme l’expliquent les producteurs Jenny Lumet et Alex Kurtzman, l’intrigue suivra Clarice Starling revenant sur le terrain en 1993, soit six mois après les événements du Silence des Agneaux. Décrite comme brillante mais vulnérable, sa bravoure attire les monstres et les fous. Mais grâce à sa psychologie complexe suite à une enfance difficile, Clarice Starling fait face dans un milieu masculin et échappe aux secrets de famille qui l’ont hanté toute sa vie. Rebecca Breeds partagera l’écran avec Kal Penn (Harold et Kumar), Nick Sandow (Orange is the New Black) et Devyn A. Tyler (12 Years a Slave).

Une série… sans Hannibal

Mads Mikkelsen dans le rôle du tueur en série – Crédit : NBC

L’annonce de cette série est une bonne nouvelle alors que la suite du Silence des Agneaux, Hannibal, réalisée par Ridley Scott, faisait l’impasse sur le personnage incarné par Jodie Foster.

Placer l’intrigue en 1993, sans Hannibal, est un pari risqué mais l’occasion de creuser la psychologie complexe de Clarice Starling. La série s’attardera sur le monde politique à Washtington D.C.

La série aura également la lourde tâche de passer derrière l’excellente adaptation Hannibal chez NBC avec Mads Mikkelsen dans le rôle titre. Une série annulée à tort ou à raison après trois saisons.

Quant à ce nouveau show mettant en scène Clarice Starling, des problèmes de droits expliquent sans doute l’absence d’Hannibal. La série de NBC avait pu adapter Red Dragon, Hannibal et Hannibal Rising de Thomas Harris, mais pas Le Silence des Agneaux.

Source : Collider