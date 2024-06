The Acolyte : mais qui est le mystérieux Sith dans la série Star Wars ?

Dans la série Star Wars The Acolyte, Mae est sous les ordres d’un mystérieux Sith dont l’identité n’a pas encore été révélée. Fatalement, les fans ont déjà établi plusieurs théories. Voici celles qui nous paraissent les plus crédibles.

Disney+ a enfin donné le coup d’envoi de la série The Acolyte qui bénéficie d’un accueil critique plutôt favorable. Le programme se déroule pendant la Haute République, un siècle avant La Menace Fantôme. Une époque de paix apparente où les Sith ont officiellement disparu. Mais la menace est bel et bien tapie dans l’ombre. Attention, la suite de l’article comporte de gros spoilers !

La série prend la forme d’une enquête menée par le Maître Jedi Sol et son ancienne Padawan Osha. Pendant un temps, la jeune femme est suspectée d’avoir assassiné la Jedi Indara. On comprend finalement que la coupable n’est autre que sa sœur jumelle Mae qui agit sous les ordres d’un Sith énigmatique.

Un apprenti Sith et son acolyte ?

“Les Jedi vivent dans un rêve éveillé. Ils pensent que nous le partageons tous. Attaquer un Jedi avec une arme, c’est l’échec assuré. L’acier ou les lasers sont impuissants contre eux. Mais un Acolyte n’a pas besoin d’arme pour tuer. Un Acolyte… tue le rêve”, explique l’antagoniste à la fin de l’épisode 1. Des paroles troublantes qui nous en disent déjà beaucoup sur la nature de ce personnage.

A cette période de la chronologie Star Wars, les Sith sont censés avoir disparu. Mais certains attendent leur heure dans la clandestinité, préparant patiemment leur vengeance. L’antagoniste principal de la série cache son visage derrière un masque et utilise un modulateur de voix. Le fait qu’il considère Mae comme son acolyte nous laisse supposer qu’il est lui même l’apprenti d’un Seigneur Sith.

La “Règle des deux” a été mal interprétée par les Jedi. Elle ne signifie pas qu’il peut seulement exister deux Sith en même temps. Cette philosophie introduite par Dark Bane désigne plutôt la dynamique qui régit la relation entre le maître et l’apprenti, le premier ayant le pouvoir et le second le convoitant. Lorsqu’un apprenti est prêt à tuer son maître, il doit d’abord identifier un nouvel apprenti potentiel. S’il parvient à ses fins, il pourra ensuite prendre sous son aile cet acolyte qui deviendra donc son apprenti. Le processus pourra alors se répéter.

The Acolyte : un Sith légendaire se cache-t-il derrière le masque ?

Il semble bien qu’une telle dynamique soit à l’œuvre dans la série The Acolyte, Mae cherchant à prouver sa valeur en tuant plusieurs Jedi. Mais cela ne nous dit pas qui est ce potentiel apprenti, prêt à trahir son maître. Plusieurs théories ont déjà émergé à ce sujet. Certains fans tablent sur Dark Plagueis, le Seigneur Sith qui formera plus tard le jeune Palpatine au côté obscur après avoir tué son propre maître Dark Tenebrous.

La série lui offrirait ainsi une histoire d’origine intéressante qui se solderait sur l’échec de Mae à l’examen d’apprentie. De quoi conférer à la jeune femme une importance capitale dans l’ascension future de Palpatine qui deviendrait alors le second choix du Muun. A noter qu’une fuite avait déjà suggéré que Dark Plagueis serait impliqué dans la série The Acolyte. Sa présence à cette époque est en tout cas possible sur le plan chronologique.

Dans la même logique, le Sith mystérieux pourrait également être Dark Tenebrous, lequel aurait tâtonné avant de désigner Plagueis en tant qu’apprenti. A mon sens, introduire l’un des deux Sith serait quoi qu’il en soit un choix scénaristique pertinent. Cela permettrait de montrer le début du processus qui mènera plus tard à la chute de la République Galactique.

Ces deux hypothèses sont très intéressantes mais il en existe d’autres. Le mystérieux antagoniste pourrait aussi être Abeloth. Issue de l’univers étendu, cette entité très puissante est capable d’utiliser la Force et de manipuler les esprits. Elle est notamment connue pour sa très grande longévité et pour sa dentition singulière que l’on retrouve sur le casque… du personnage énigmatique de The Acolyte.

Il est aussi possible que The Acolyte introduise un Sith original créé spécialement pour la série. Ou qu’il s’agisse d’un Jedi transfuge. Nous en aurons le cœur net prochainement, la productrice Rayne Roberts ayant promis que la saison 1 nous offrirait une fin satisfaisante.