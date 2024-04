Helldivers 2 voit un nouveau véhicule débarquer, Voyager 1 sort de son silence : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Petit souci dans la chronologie, notre dernier épisode était samedi : on découvrait que le Galaxy S21 affichait une horrible ligne verte, qu’un faux radar faisait respecter les limitations, et que les joueurs de Helldivers 2 avaient exterminé 2 milliards de Terminides en 12 heures. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : L’offre Série Free qui augmente, à nouveau le défaut du S21… et bien plus encore ! Ce mercredi au programme, c’est Helldivers 2, Voyager 1, et Final Fantasy 7 Rebirth.

Une scène à la fin de Final Fantasy 7 Rebirth expliquée par les créateurs

© Square Enix

La conclusion de Final Fantasy 7 Rebirth n’a pas manqué de surprendre les nouveaux venus comme les connaisseurs de l’œuvre originale. La fameuse scène dans laquelle Sephiroth transperce Aerith avec sa longue épée dans la Cité Perdue est toujours présente, mais deux mondes semblent se superposer à intervalles réguliers à ce moment-là. On voit Cloud marmonner en tenant Aerith dans ses bras, mais sans entendre les mots de l’ancien SOLDAT. Logiquement, les fans se demandent donc s’il déclare la même chose que dans l’œuvre originale ou non, étant donné que Rebirth s’amuse à bousculer leurs repères du début à la fin. Les développeurs ont apporté un éclaircissement.

La NASA réveille enfin Voyager 1 d’un sommeil de cinq mois

Crédit : NASA

C’était inespéré : la sonde Voyager 1 s’est réveillée du sommeil. L’engin continue son voyage aux confins du système solaire, en nous transmettant à nouveau des données, laissant espérer que la mission scientifique ira au-delà des 47 ans qu’elle fête bientôt. Mais ça n’aurait pas été possible sans les ingénieurs de la NASA, qui ont réussi à corriger le problème. Une prouesse de programmation, à distance à des milliards de kilomètres de Voyager 1, sur un engin vieux de plusieurs décennies !

Le transport de troupes Colony Rover arrive dans Helldivers 2

Helldivers 2

De nouveaux renforts seraient-ils en train d’arriver pour les soldats de la Super Terre ? Selon les dernières fuites, Arrowhead Game Studios prépare l’arrivée d’un nouveau type de véhicule dans Helldivers 2 : le Colony Rover. Vous avez déjà aperçu ce véhicule, puisqu’il se retrouve en réalité parfois complètement détruit et en feu sur certaines planètes. Imaginez un mastodonte d’acier capable de transporter plusieurs soldats au front doté de tourelles contrôlables par plusieurs joueurs. Ce véhicule devrait offrir une puissance de feu redoutable contre les hordes ennemies, permettant aux joueurs de se faufiler au cœur des combats et de semer le chaos parmi les rangs ennemis.