WandaVision : la suite de la série à succès est enfin confirmée, mais il va falloir patienter

L’univers cinématographique Marvel (MCU) poursuit son expansion sur le petit écran. Après le succès de WandaVision sur Disney+, une série centrée sur le personnage de Vision, incarné par Paul Bettany, vient d’être confirmée par Marvel Studios.

Le MCU s’étend avec la série sur Vision, confirmée pour 2026

Cette annonce marque une étape importante pour Vision (initialement personnage secondaire dans les films du MCU). Suite à la popularité de WandaVision, qui explorait le lien entre Vision et Scarlet Witch (joué par Elizabeth Olsen), ce spin-off permettra un développement plus approfondi de l’androïde synthézoïde. Alors que Scarlet Witch est récemment apparue dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’avenir de Vision restait incertain. Ce projet dissipe désormais ce flou.

D’après Variety, Paul Bettany reprendra son rôle en 2026 dans une série dirigée par Terry Matalas, showrunner expérimenté connu pour son travail sur Star Trek: Picard. L’intrigue se déroulera chronologiquement après les événements de WandaVision.

Rappelons que la scénariste principale de WandaVision, Jac Shaeffer, était initialement pressentie pour superviser le projet. Des rumeurs d’annulation avaient même circulé en octobre dernier. Heureusement, il ne s’agissait que d’un changement de direction créative, laissant place à l’arrivée de Terry Matalas.

La série devra toutefois composer avec la situation particulière de Vision : mort dans Avengers: Infinity War, son corps a ensuite été récupéré par l’organisation secrète SWORD, qui a tenté de le réanimer. WandaVision nous a présenté une nouvelle version de Vision, née des pouvoirs de Scarlet Witch et imprégnée de ses souvenirs. La fin de la série, qui a divisé les fans, voyait cette version disparaître, laissant derrière elle le corps inerte de l’androïde original, désormais doté des souvenirs de Wanda. C’est ce « White Vision » qui s’envolait à la fin, son avenir incertain.

Le titre initialement envisagé pour la série, Vision Quest, faisait référence à un comics Marvel qui a justement inspiré l’intrigue de WandaVision. Si l’essentiel de cette histoire a déjà été adapté, la série peut explorer de nouvelles pistes narratives. La question centrale de la série sera vraisemblablement la quête d’identité de White Vision. Malgré l’héritage transmis par l’autre Vision, il ne semble pas encore totalement lui-même. Son intégration de ces souvenirs et la recherche de son humanité seront sans aucun doute au coeur de l’intrigue.

Certaines sources évoquent une diffusion début 2026, d’autres penchent plutôt pour la fin d’année. Il faudra patienter pour avoir une confirmation officielle de la part de Marvel. En attendant, vous pouvez toujours revoir WandaVision, disponible sur Disney+, pour vous rafraîchir la mémoire sur l’histoire de Vision et Scarlet Witch.