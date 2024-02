Le Xbox Game Pass est un succès : Microsoft confirme 34 millions d’abonnés

Le Xbox Game Pass a été lancé en 2017. Il permet aux joueurs d’accéder à un catalogue très élargi de jeux, moyennant un abonnement. Sept ans après son lancement, la plateforme est plus que jamais d’actualité, de nouveaux titres étant ajoutés chaque mois. Mais quid du nombre d’abonnés ? En 2022, le géant du gaming avait indiqué que 25 millions de personnes avaient jeté leur dévolu sur le Game Pass.

Depuis, Microsoft refusait toutefois de révéler le nombre actualisé d’abonnés. Jusqu’à ce jeudi 15 février. Dans son podcast fraîchement publié, le géant de Redmond a révélé que le Xbox Game Pass comptait désormais 34 millions d’abonnés. Soit une augmentation de 36 % par rapport au dernier comptage révélé en 2022. Si cela avance évidemment dans le bon sens, Microsoft est encore loin de son objectif de 100 millions d’abonnés à l’horizon 2030.

Le lancement de grosses exclusivités day one comme Starfield a probablement permis d’attirer une flopée de nouveaux venus. En plus de la sortie d’Indiana Jones ou encore de Senua’s Saga: Hellblade II, la perspective de voir arriver les jeux Activision Blizzard en 2024 devrait également rameuter les foules.

Justement, Microsoft a profité de son podcast pour faire une grosse annonce à ce sujet. Diablo IV sera le premier jeu Activision Blizzard à être intégré sur le Game Pass. Le titre s’invitera dans le catalogue à compter du 28 mars.

D’autres grosses annonces ont été faites par Microsoft ce jeudi soir. Microsoft a révélé que quatre exclusivités allaient être portées sur PS5 et Switch. D’après The Verge, il s’agirait de Sea of Thieves, Grounded, Pentiment et Hi-Fi Rush. Par ailleurs, l’entreprise a expliqué qu’il allait faire en sorte que son Xbox Game Pass soit accessible sur davantage d’écrans (Android, iOS, smart TV, macOS, etc).

Pour rappel, voici les tarifs pour s’abonner au Xbox Game Pass :

Xbox Game Pass Core pour console : 6,99 €/mois

: 6,99 €/mois Xbox Game Pass pour PC : 9,99 €/mois

: 9,99 €/mois Xbox Game Pass pour console : 10,99 €/mois

: 10,99 €/mois Xbox Game Pass Ultimate : 14,99 €/mois