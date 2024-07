Starfield : date de sortie, histoire, gameplay, tout savoir sur le RPG spatial de Bethesda

Starfield est le nouveau RPG d’action spatial de Bethesda Game Studios. De la même envergure que Fallout et Skyrim, il promet une véritable expérience next-gen, plongeant les joueurs dans un immense univers cosmique. On vous dit ce que l’on sait à son sujet, sans spoilers.

Starfield © Bethesda

Starfield est enfin disponible pour les acheteurs de l’édition Premium depuis le 1er septembre 2023 et depuis le 6 septembre 2023 pour tous. Étant exempté de DRM comme Denuvo, sachez que sur PC, le jeu a été piraté peu de temps avant sa sortie officielle.

Vous vous posez certainement plusieurs questions légitimes à propos de la nouvelle licence du célèbre studio derrière la série The Elder Scrolls ou Fallout. Dans l’attente de l’avoir longuement testé, nous allons y répondre point par point dans ce dossier spécial, garanti sans spoilers.

Les joueurs qui ont précommandé les éditions Premium ou Constellation ont pu profiter de Starfield en accès anticipé, 5 jours avant sa sortie officielle, dès le 1er septembre 2023. Pour les autres, il aura fallu attendre le 6 septembre 2023.

Bethesda avait annoncé une première date de sortie pour son titre avec originalité, à la fin de la première bande-annonce : elle s’était affichée sur le tableau de bord du vaisseau spatial. Le jeu devait initialement sortir le 11 novembre 2022, avant d’être repoussé.

Les joueurs PC ou Xbox qui l’ont précommandé via le Microsoft Store ont pu précharger le jeu afin d’être opérationnels le jour J, tout comme sur Steam. De quoi permettre à celles et ceux qui ont une connexion internet lente de prendre un peu d’avance pour télécharger ses 125 Go.

👉 Sur quelles plateformes Starfield est disponible ?

Microsoft ayant acquis ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda, certains jeux de Bethesda sont forcément amenés à devenir des exclusivités Xbox et PC. C’est le cas de Starfield qui est exclusif sur Windows et Xbox Series.

Par conséquent, Starfield ne sortira pas sur la PlayStation 5, contrairement à ce que certaines fuites laissaient suggérer. Soyons clairs, et nous savons que vous allez être déçus : à ce stade, rien n’indique que Starfield sera un jour disponible sur les consoles de Sony et encore moins celles de Nintendo.

Sachez en revanche que le jeu a profité d’une énorme mise à jour jeudi 14 septembre et que Bethesda a annoncé que le jeu était enfin disponible sur le service de cloud gaming NVIDIA GeForce Now. Par ailleurs, la société en a profité pour annoncer le support imminent (et officiel !) du DLSS.

💶 Quels sont les prix des différentes éditions de Starfield ?

Voici les prix des différentes versions de Starfield. Notez que le jeu est sorti dès le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass, ce qui devrait pousser de nombreux joueurs à s’abonner.

Édition Standard

PC : 69,99 €

69,99 € Xbox Series X/S : 79,99 €

Édition Premium

PC : 104,99 €

104,99 € Xbox Series X/S : 114,99 €

Édition Constellation

PC : 299,99 €

299,99 € Xbox Series X/S : 299,99 €

Au grand dam des joueurs, seule l’édition Standard pour Xbox de Starfield est assortie d’un disque. Les autres versions physiques incluent uniquement un code pour accéder au RPG.

À lire > Starfiled : où acheter le jeu au meilleur prix

🤔 Qu’est-ce que Starfield ?

Starfield est le premier nouvel univers de Bethesda en 25 ans, les deux autres univers imaginés par le studio étant celui de la franchise The Elder Scrolls et celui de la franchise Fallout. Le futur RPG est le nouveau grand jeu d’action-RPG de Bethesda, mais à terme, aura-t-il le même succès que le cultissime Skyrim ?

Le jeu se déroule dans le 23ème siècle, dans un contexte de colonisation spatiale. Vous incarnez un membre de la Constellation, une organisation qui cherche à percer les secrets de l’univers. Vous pouvez personnaliser votre personnage, votre vaisseau et votre équipement.

Le responsable créatif de la franchise The Elder Scrolls depuis 2000 a simplement décrit le jeu à The Washington Post comme étant « Skyrim dans l’espace ». Pour la directrice générale de Bethesda, Ashley Cheng, le RPG est « un simulateur de Han Solo. Montez dans un vaisseau, explorez la galaxie et faites des choses amusantes ! ».

Starfield utilise le moteur graphique Creation Engine 2, qui offre un éclairage réaliste et des effets physiques assez modernes. Le jeu intègre également le FSR d’AMD pour améliorer la qualité visuelle et la performance sur les cartes graphiques Radeon.

🖥️ Quelle configuration pour jouer à Starfield sur PC ?

Une configuration musclée est indispensable pour jouer à Starfield sur PC. Preuve en est, le jeu spatial ne tourne pas à 60 FPS sur Xbox Series X et S. Sachez que sur PC, le jeu doit également être impérativement installé sur un SSD. Il signe ainsi l’arrêt de mort des disques durs, la véritable fin d’une époque pour le jeu vidéo.

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 version 22H2 (10.0.19045)

: Windows 10 version 22H2 (10.0.19045) Processeur : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Mémoire vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX : Version 12

: Version 12 Réseau : connexion internet haut débit

: connexion internet haut débit Espace disque : 125 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10/11

: Windows 10/11 Processeur : AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K Mémoire vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX : Version 12

: Version 12 Réseau : connexion internet haut débit

: connexion internet haut débit Espace disque : 125 GB d’espace disque disponible

À noter que Starfield est optimisé pour le matériel AMD sur PC. Le groupe affirme ainsi avoir travaillé main dans la main avec Bethesda pour optimiser le jeu avec les processeurs Ryzen 7000 et les cartes graphiques Radeon 7000.

Les performances sur les cartes graphiques de NVIDIA sont donc globalement moins bonnes et il faut impérativement installer un mod pour pouvoir profiter du DLSS, que Bethesda proposait initialement à la vente. Rassurez-vous, il existe déjà plus de 400 mods sur PC, vous avez de quoi faire.

🧐 Starfield est-il multijoueur ?

Non, Starfield n’a et n’aura pas de mode multijoueur officiel. Depuis sa première révélation, il a toujours été présenté comme un RPG d’action solo. Bethesda n’a actuellement pas l’intention de développer des fonctionnalités PvP compétitives ou coopératives pour les explorateurs de l’espace.

🧐 Starfield est-il moddable sur PC ?

Oui. À l’instar des précédents RPG solo de Bethesda, Starfield est entièrement moddable.

« Notre plan est d’avoir un support complet des mods comme nos jeux précédents. Notre communauté de moddeurs est avec nous depuis 20 ans. Nous aimons ce qu’ils font et espérons en voir d’autres en faire leur carrière ». Todd Howard

La grosse mise à jour de juin 2024 marquait enfin l’arrivée du Creation Kit sur Starfield. Grâce à lui, vous pouvez créer des personnages, des quêtes ou encore des dialogues.

À lire > Starfield a plus de 250 000 lignes de dialogues, soit deux fois plus que Fallout 4 et Skyrim combinés.

👉 Quel est le scénario de Starfield ?

Starfield se déroule dans une zone qui s’étend vers l’extérieur du système solaire, sur environ 50 années-lumière, appelée The Settled Systems. Vers l’an 2310, les deux plus grandes factions du jeu, l’United Colonies et la Freestar Collective, se sont engagées dans un conflit appelé la Colony War.

Le jeu se déroule 20 ans après la guerre, les principales factions jouissant d’une paix précaire. Le joueur incarne un personnage personnalisable qui est membre de Constellation, une organisation d’explorateurs spatiaux à la recherche d’objets rares.

L’histoire principale est centrée sur Constellation, la première faction que le joueur rencontre. Ce sont les derniers explorateurs de l’espace qui tentent de trouver les réponses aux plus grandes questions de l’humanité. Ceux-ci enquêtent sur de mystérieux artefacts qui tentent de contacter le héros. Ce dernier devra alors trouver l’ensemble de ces objets fabriqués par une intelligence extérieure aux systèmes colonisés.

Sarah Morgan, cheffe de Constellation ©Bethesda

Le joueur rencontre les membres de Constellation dans le système d’Alpha Centauri, plus précisément dans la ville de New Atlantis, capitale de l’Union Coloniale (UC). Bethesda affirme qu‘il s’agit de la plus grande ville jamais conçue par ses soins, avec tout ce que cela implique en terme de NPC et de quêtes annexes disponibles. Le joueur peut également explorer d’autres colonies de l’UC, comme Mars.

Au delà de l’UC se trouvent aussi d’autres Etats indépendants, notamment la confédération Liber Astra, qui a pour capitale Akila City. Parmi les autres puissances présentées figure Neon, qui ressemble comme deux goutes d’eau à Night City de Cyberpunk 2077. Capitale des plaisirs, c’est une ville sans foi ni loi où tout est possible. D’autres systèmes encore plus éloignés, mais aussi plus hostiles, sont explorables.

👉 Quel gameplay pour Starfield ?

Starfield propose une certaine liberté de choix et d’action. Vous pouvez suivre la quête principale ou vous aventurer dans des missions secondaires, des événements aléatoires ou des activités annexes. Vous pouvez interagir avec les différentes factions, les races extraterrestres et les environnements du jeu.

Il est possible de jouer à Starfield à la première ou à la troisième personne, comme tous les RPG de Bethesda. Le joueur commence par personnaliser son personnage en sélectionnant parmi 40 modèles prédéfénis, avant de se lancer dans la personnalisation. Les combinaisons de coiffures, formes de visage et de physique présentées sont nombreuses.

Starfield © Bethesda

Vous choisirez une origine pour votre personnage, comme médecin, videur ou professeur qui viennent toutes avec trois compétences de départ. Lors de la création du personnage, le joueur peut également choisir des traits facultatifs sur le modèle de Fallout. Ces traits comme introverti ou empathique confèrent aussi bien des avantages que des inconvénients.

On retrouve cinq arbres de compétences :

Physique

Social

Combat

Science

Tech

Les compétences qui composent ces arbres vont de la médecine aux lasers en passant par la persuasion, la négociation, etc. Chaque compétence a quatre niveaux d’amélioration, déblocables en complétant des défis.

Les points d’expérience permettent de débloquer un niveau. À chaque passage de niveau, il est possible d’attribuer des points qui vous permettront d’améliorer vos compétences ou d’en acquérir de nouvelles.

Un système d’artisanat permet également aux joueurs de modifier et de personnaliser leurs armes. Tous les objets du jeux seront lootables, dans la tradition des Elder Scrolls. Le joueur peut également établir des avant-postes au cours de son exploration, et même acheter des logements ou en débloquer dans les principales villes qu’il aura l’occasion de visiter.

La personnalisation du vaisseau de Starfield est également de la partie. Vous pourrez attribuer des points d’énergie à différentes zones du vaisseau, afin de prioriser certains usages en vol. Pour aller plus vite, vous pouvez ainsi allouer tous les points disponibles au moteur. Cela impliquera cependant une vulnérabilité en combat.

Si vous souhaitez au contraire mettre toutes les chances de votre côté pour sortir victorieux d’une joute spatiale, il est dans ce cas préférable d’attribuer l’énergie aux boucliers et aux canons. Les plus impatients pourront directement passer à l’abordage pour éliminer les ennemis au sein de leur vaisseau.

L’interface en haut à gauche indique l’attribution des points d’énergie du vaisseau.

Dans la révélation du gameplay de Starfield, Todd Howard a déclaré que la galaxie explorable du jeu contiendrait plus de 1 000 planètes grâce à un mélange de contenu fait main et de génération procédurale.

Chaque planète est explorable à pied, mais beaucoup d’entre elles ne seront que des friches avec des minéraux à récolter. Elles sont aussi divisées en zones. Vous ne pouvez donc pas aller où vous le souhaitez. Concrètement, seulement 10 % des planètes du jeu abritent la vie.

De la même manière, le jeu ne propose pas d’atterrissage ou de décollage manuel à l’instar de No Man’s Sky. Ne vous méprenez pas : il s’agit d’un RPG dans un contexte spatial, mais pas d’un jeu d’exploration spatiale avec quelques touches de RPG. Toutefois, Starfield pourrait accueillir un nouveau moyen de transport, le buggy, d’ici fin 2024.

Comme le veut la tradition avec les RPG de Bethesda, Starfield propose des compagnons pour vous accompagner dans vos voyages. Il y aura notamment Vasco, un robot vraisemblablement compagnon par défaut, similaire à Canigou dans Fallout 4.

Todd Howard a confirmé que la romance d’un compagnon dans Starfield sera possible, le studio cherchant à donner à ces relations une complexité supplémentaire. « Ils peuvent être amoureux de vous et ne pas aimer quelque chose que vous avez fait, et être temporairement en colère contre vous » explique le créateur.

Par ailleurs et si vous pensiez pouvoir dicter vos lois sans représailles, figurez-vous que vous serez puni pour vos crimes et pourrez même aller jusqu’à la case prison pour ça.

Voici d’autres points-clés du gameplay de Starfield à retenir :