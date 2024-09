L’éclipse partielle de la Super Lune des moissons : quand et comment voir ce spectacle unique ?

L’éclipse partielle de la Super Lune des moissons aura prochainement lieu. Vous voulez profiter de ce spectacle unique ? Voici à quelle date aura lieu le phénomène et comment y assister dans les meilleures conditions.

© Envato

La pleine Lune des moissons du 18 septembre 2024 sera partiellement éclipsée et coïncidera avec une Super Lune, offrant un spectacle astronomique rare

L’éclipse lunaire partielle sera visible depuis de nombreuses régions du monde, avec un pic à 4h45 (heure de Paris) en France

La partie supérieure de la Lune sera plongée dans l’ombre totale de la Terre, conférant au satellite une teinte rougeâtre ou brunâtre particulièrement visible avec des jumelles ou un télescope

Le 18 septembre 2024 marquera un événement astronomique très rare : la pleine Lune des moissons aura lieu avec une éclipse lunaire partielle et une Super Lune, en même temps. Ce sera une opportunité unique d’admirer notre satellite naturel sous un nouveau jour.

Quand voir l’éclipse de la Super Lune des moissons en France ?

L’éclipse lunaire partielle se produira lorsque la Terre s’interposera en partie entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur la surface lunaire. En même temps, la Lune se trouvera à son périgée, le point de son orbite le plus proche de notre planète, ce qui lui vaut la qualification de Super Lune. Même si ce terme n’a rien de scientifique, il désigne une Lune qui apparaît légèrement plus grande dans le ciel, même si la différence est souvent imperceptible à l’œil nu.

Le phénomène sera visible depuis de nombreuses régions du monde : l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, l’Afrique, dans certaines parties de l’Asie et de la Russie. En France, le moment culminant de l’éclipse est prévu aux alentours de 4h45 (heure de Paris), le 18 septembre.

Nouvelle Lune : 3 septembre, 03h55 heure française

3 septembre, 03h55 heure française Premier Quartier : 11 septembre, 08h06 heure française

11 septembre, 08h06 heure française Pleine Lune : 18 septembre, 04h34 heure française

18 septembre, 04h34 heure française Dernier Quartier : 24 septembre, 20h50 heure française

Les personnes aux États-Unis, dans la zone Est, pourront assister à la phase la plus sombre vers 22h44 (EDT), le 17 septembre. Pour l’Afrique, le Royaume-Uni et d’autres pays européens, l’apogée de l’éclipse se produira peu avant l’aube, vers 3h45 (BST).

Même si partielle, cette éclipse promet un spectacle incroyable. Seule la partie supérieure de la Lune sera plongée dans l’ombre totale de la Terre. Le reste du disque lunaire se trouvera dans la pénombre, où une partie de la lumière solaire parvient encore. Notre satellite aura une teinte un peu rougeâtre ou brunâtre. Pensez à vous équiper de jumelles ou de télescopes pour mieux le percevoir.

Ce 18 septembre sera une occasion rare d’observer et d’apprécier les merveilles de notre système solaire.