Super Lune Bleue : à quelle heure admirer ce phénomène astronomique du lundi 19 août ?

Le 19 août 2024, les Français auront l’opportunité d’observer un phénomène astronomique : une super lune « bleue ». Ce spectacle céleste, combinant deux événements lunaires distincts, promet d’être un moment pour les passionnés d’astronomie et le grand public.

Qu’est-ce qu’une super lune « bleue » ?

Déjà, que signifie une « super lune » ? C’est lorsque la Lune est à son périgée, c’est-à-dire au point de son orbite le plus proche de la Terre. Cela la fera apparaître plus grande et plus lumineuse que d’habitude.

Quand à la super lune « bleue », bien que son nom puisse laisser penser qu’elle aura une teinte bleue, ce n’est qu’une expression pour désigner la deuxième pleine lune d’un même mois calendaire (ou, plus rarement, la troisième pleine lune d’une saison qui en compte quatre). Ce phénomène, qui se produit environ tous les deux ans et demi, coïncidera cette fois-ci avec une super lune.

« La super lune apparaîtra 14 % plus grande et 30 % plus brillante qu’une pleine lune ordinaire » explique Jean Dupont, astrophysicien à l’Observatoire de Paris. « C’est une occasion rare d’observer notre satellite naturel dans des conditions optimales. »

Bien que spectaculaire, la super lune bleue n’est pas un événement exceptionnel d’un point de vue astronomique. « Ces phénomènes se produisent régulièrement, mais leur coïncidence reste relativement rare » souligne le Pr. Dupont.

Horaires et conditions d’observation de la super lune bleue du 19 août

Les observateurs pourront admirer ce phénomène à partir de 18 h 26 ce lundi 19 août. Cependant, la NASA précise que la lune semblera pleine pendant plusieurs jours, offrant ainsi de multiples opportunités d’observation du dimanche matin au mercredi matin.

« Pour profiter pleinement du spectacle, il est recommandé de choisir un lieu avec un horizon dégagé et de s’éloigner des sources de pollution lumineuse » conseille bien évidemment Marie Martin, membre de l’Association Française d’Astronomie.

La dernière super lune bleue visible depuis la France remonte à août 2023, et la prochaine n’est pas attendue avant 2026.

Au-delà de son intérêt astronomique, ce phénomène a des répercussions sur l’environnement terrestre. Les marées seront notamment plus importantes durant cette période. Par ailleurs, de nombreuses traditions et légendes sont associées à ces événements lunaires dans diverses cultures à travers le monde.