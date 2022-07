LEGO Atari 2600 : 230 € pour s’offrir la console mythique en briques

L’Atari 2600, console emblématique des années 80, aura droit à sa version en briques. C’est une certaine reconnaissance de la part de LEGO qui jusqu’alors n’a consacré qu’une boîte officielle à une console de jeu vidéo : la NES et son magnifique écran cathodique en briques.

LEGO Atari 2600 (10306)

L’Atari VCS/2600 est sortie initialement en 1977. Une seconde version avec une manette à quatre boutons est arrivée en 1980. C’est elle que LEGO a choisi de reproduire, elle aussi qui participera en 1983 au krach du jeu vidéo, dont les restes ont été déterrés en 2014 au Nouveau-Mexique. Une histoire retracé par le très bon documentaire Atari Game Over.

LEGO parlera à la fibre nostalgique des grands enfants. Son set 10306 contient 2532 briques et se desine à un public adulte. Il permet de construire la console, sa manette et trois cartouches de jeux : Asteroids™, Adventure et Centipede™. Point de E.T. dans le tas, cela aurait certainement fait désordre connaissant la mauvaise réputation de ce jeu emblématique malgré lui.

LEGO Atari 2600 (10306)

Construire des cartouches ou les jeux eux-mêmes !

Ces cartouches ne sont pas inertes. Si elles peuvent être stockées dans une boîte ou insérées dans la console, elles peuvent également se transformer. A partir de leurs pièces, on peut construire des versions miniatures des jeux auxquels elles font référence. Une excellente idée.

LEGO Atari 2600 (10306) LEGO Atari 2600 (10306) LEGO Atari 2600 (10306)

Pour la console en elle-même, en soulevant son capot, on découvre une scène typique des années 80. Le téléviseur, la console, un ghetto blaster, des affiches de New Wave et d’un Indiana Jones reconnaissable. Même le téléphone au mur, retrouvé récemment dans Stranger Things, est là.

LEGO Atari 2600 (10306)

LEGO Atari 2600, qu’en penser sur le papier ?

On espère que la construction de la carcasse sera intéressante et pas trop répétitive. Concernant l’assemblage, il fait appel à bon nombre de briques colorées pour le châssis, de quoi faciliter visuellement la construction. La face avant de la console, en simili-bois dans la réalité, est ici reproduite par des pièces marrons de deux teintes, ce qui rend bien les nervures du bois. On évite donc les autocollants que l’on avait pu avoir sur le set Sonic en fin d’année dernière.

LEGO Atari 2600 (10306)

Des autocollants, il y en aura tout de même pas mal, à commencer par les cartouches, mais aussi les affiches du décor interne de la console. Mais on peut s’attendre à avoir aussi des pièces tampographiées, d’après ce que l’on peut voir sur les clichés mis à notre disposition.

Le set LEGO® ATARI 2600 sortira le 1er août 2022. Cette date n’a pas été choisi par hasard. Elle coïncide parfaitement avec le cinquantième anniversaire de la création d’Atari. Le prix indicatif de commercialisation est de 239,99 €.