LEGO et Adidas vont sortir des sneakers Superstar en petites briques

Une nouvelle collection de sneakers est issue de la collaboration entre LEGO et Adidas. Les adultes auront droit à la célèbre Superstar en blanc et noir. Les bandes, le talon et l’avant de la chaussure sont réalisés façon LEGO. Du côté des enfants, il y aura également des modèles Superstar, mais aussi des Ultraboost. Les modèles seront plus colorés pour plaire aux plus jeunes.

Le set adidas Originals Superstar – Crédit : LEGO

Cette nouvelle collection de sneakers LEGO x Adidas est originale, mais ce n’est pas la nouvelle la plus inédite. Les deux géants se sont associés pour sortir une autre paire de sneakers Superstar. Celle-ci ne peut pas se porter. Il s’agit effectivement d’un set LEGO qui représente la mythique Superstar de 1969. Les fans de sneakers et des petites briques colorées vont probablement les adorer.

La basket LEGO x Adidas est composée de 731 briques à assembler

LEGO présente le nouveau set adidas Originals Superstar comme étant « une interprétation réaliste ». Le fabricant danois explique que la chaussure à assembler « est dotée des bandes graphiques emblématiques et de véritables lacets ». Avec seulement 731 briques à monter, ce set ne prendra pas autant de temps à monter que le Colisée et ses 9 036 briques.

Ce n’est pas la première fois que LEGO et Adidas s’associent pour sortir des sneakers inédites, mais c’est bien la toute première fois que les fans auront cette fois-ci une réplique de basket pour compléter leur collection LEGO. D’ailleurs, Adidas s’est aussi déjà associé avec le célèbre streamer américain Ninja pour sortir des baskets en jaune et bleu.

De plus, aucun détail n’a été oublié pour rendre les baskets LEGO aussi réalistes que possible. En effet, il y a la coquille de protection pour les orteils, de véritables lacets et le logo Adidas inscrit sur l’intérieur de la semelle. LEGO a également précisé que le set est personnalisable. Les fans peuvent ajouter d’autres briques LEGO à la chaussure. Vous pouvez voir ci-dessous quelques exemples de personnalisation proposés par LEGO.

La basket adidas Originals Superstar est personnalisable – Crédit : LEGO

Le set LEGO adidas Originals Superstar sera disponible dès le 1er juillet 2021 au prix de 99,99 €. Pour rappel, ce set ne comprend qu’une chaussure à ce prix. Les collectionneurs qui veulent une paire devront donc acheter deux sets et débourser près de 200 €. Enfin, n’oubliez pas que la première convention LEGO en live, la LEGO CON 2021, aura lieu le 26 juin prochain.

Source : Kotaku