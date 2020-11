LEGO : le Colisée est le plus grand set jamais créé avec 9 036 briques

Le Colisée LEGO avec son designer Rok Zgalin Kobe – Crédit : LEGO

Le Colisée est le tout nouveau set de LEGO qui devient le plus grand jamais créé par la marque. Composée de 9 036 briques, cette réplique de l’une des sept nouvelles merveilles du monde est totalement impressionnante. Depuis 2017, le plus grand set de LEGO était le Faucon Millenium de Star Wars avec 7 541 petites briques colorées. C’est donc aujourd’hui devenu une véritable pièce de collection pour tous les fans de l’univers de George Lucas et les passionnés des constructions LEGO. De plus, les fans de la série The Mandalorian ont récemment pu découvrir un Baby Yoda en taille réelle créé par LEGO avec plus de 14 000 pièces pour célébrer l’arrivée de la saison 2 sur Disney+. Ce Baby Yoda n’est cependant pas destiné à la vente.

Cette fois-ci, la marque s’oriente non pas vers les créations fictives, mais vers les monuments historiques grandioses avec ce Colisée. En effet, LEGO a précisé qu’il a été « conçu de manière experte pour imiter l’incroyable architecture de l’amphithéâtre romain original, ce qui en fait un projet de construction à savourer et un décor à admirer ».

Le Colisée LEGO présente des détails architecturaux réalistes et impressionnants

Le Colisée LEGO a été créé par le designer Rok Zgalin Kobe. Il mesure 27 cm de haut pour 52 cm de large et 59 cm de profondeur. Il s’agit donc effectivement d’un ensemble spectaculaire pour tous les collectionneurs de LEGO et les amateurs d’histoire. Rob Zgalin Kobe est un véritable passionné de la Rome Antique. Il espère que « les gens seront inspirés d’en savoir plus sur l’original grâce à l’expérience de la construction du modèle LEGO ». Il a aussi ajouté que « le modèle est construit en utilisant un effet d’exagération verticale ». Le Colisée présente de nombreux détails architecturaux tels que les arches ou même les pavés de travertin.

La construction du Colisée LEGO ne se fera pas en quelques heures le temps d’une après-midi. Pour vous donner un ordre d’idée, le record de vitesse de la construction du Faucon Millenium est de 8 heures et 23 minutes pour 7 541 pièces. Non seulement le set du Colisée contient plus de pièces, mais tous les constructeurs ne seront pas aussi aguerris et rapides. D’ailleurs, l’âge minimum recommandé par LEGO est 18 ans.

LEGO dévoile de nombreux sets ces derniers temps. Il a présenté en septembre le set de collection Batwing 1989 avec plus de 2 000 briques. Il est bien évidemment destiné aux fans de Batman. Plus récemment, LEGO a révélé le véhicule ECTO-1 de 2 352 briques. Celui-ci sera présent dans le film SOS Fantômes : L’Héritage. LEGO a annoncé que le set Colisée sera disponible à partir du 27 novembre au prix de 499,99 €.

