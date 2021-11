LEGO Retour vers le futur : une immense DeLorean pour adultes en 2022

Jusque-là, nous n’avions eu droit qu’à une version Lego très compacte de la DeLorean. Sorti en 2013, le set 21103 regroupait en 401 pièces la voiture, le Doc, Marty et son skate. Une boîte bien chiche qui ne faisait pas honneur au vénérable véhicule. Sur ce coup, Playmobil avait mieux réussi avec son ensemble 70317. Bref, rien à voir avec la boîte monstrueuse que préparerait actuellement la firme de Billund.

Crédit montage : Tom’s Guide

Les premiers bruits de couloir remontent à avril 2021. Il se murmurait alors qu’une DeLorean en gamme Creator Expert devait sortir à l’automne sous le numéro 10290. Finalement il s’agit d’un pick-up américain, rien à voir. Néanmoins, l’idée de la DeLorean n’était pas vaine. Le site allemand Promo Bricks, rapporte ainsi « d’une source de confiance » que la DeLorean Lego sortira en 2022. Il s’agirait d’un modèle qui viendrait se placer dans la gamme adulte du fabricant. Connue sous le numéro de set 10300, elle serait affichée à 169,99 €. Par acquis de conscience, nous avons contacté LEGO qui nous a indiqué ne pas avoir d’informations à nous communiquer à ce sujet.

Une DeLorean LEGO pour les fans, remplie de fonctions

La taille de cette DeLorean pour 18+ est encore inconnue. Néanmoins, on peut l’estimer à un peu plus de 2000 pièces. En effet, dans la même fourchette tarifaire, on trouve le Block Super Mario 64 et La navette spatiale Discovery, deux sets de gamme similaire contenant plus de 2000 pièces.

La DeLorean de Lego serait disponible dès avril 2022. Elle serait dans un premier temps exclusivement distribuée dans ses boutiques, tant physiques qu’en ligne. Au bout de trois mois, on pourrait la retrouver chez tous les revendeurs.

La DeLorean de Lego de 2013 – Crédit : LEGO

Bien entendu, on ne peut pas évoquer la DeLorean de Retour vers le Futur sans parler de ses fonctions. Ainsi, le set adulte de Lego tiendrait compte des différents modèles. Avec une boîte, on pourrait passer de celle du premier film, à celle du second, plus futuriste. En outre, les roues de la DeLorean se replieraient pour la transformer en voiture volante, comme dans le second opus. Le capot ainsi que les portes seraient ouvrables.

Côté intérieur, la DeLorean présenterait un habitacle détaillé présentant notamment le convecteur temporel. Pas de figurines dans ce set d’exposition, mais des détails en sus avec une trousse à outils et l’hoverboard rose de Marty.

Source : Promo Bricks