LEGO dévoile sa DeLorean de Retour vers le Futur : sortie en avril à 169,99 €

LEGO vient de dévoiler son immense DeLorean de Retour vers le futur, en partenariat avec Universal. Elle sera disponible dès le 1er avril 2022.

DeLorean LEGO – Crédit : LEGO

Nous vous annoncions il y a quelques mois que LEGO était en train de préparer une nouvelle version de la DeLorean de Retour vers le futur. Aujourd’hui, le constructeur danois confirme cette rumeur.

Rien à voir avec le petit modèle 21103 LEGO Ideas sorti en 2013. Non, c’est un modèle bien plus imposant qui apparaît au catalogue 2022 de LEGO. Initialement connue sous la référence 10290, ce sera finalement le numéro 10300 qui lui sera attribué. Le set 10290 étant le Pickup Truck déjà sorti.

Une DeLorean LEGO trois-en-un !

Cette DeLorean appartient à la gamme adulte de LEGO. Elle s’adresse ainsi à tous les nostalgiques de la trilogie mythique. Nommée « Machine à Voyager dans le temps LEGO® – Retour vers le Futur », elle dispose d’un atout de taille. Que serait la DeLorean si elle ne pouvait apparaître sous ses différentes formes ? Le modèle de LEGO va satisfaire les fans sur ce point. C’est un trois-en-un qui permet de construire les trois versions apparus dans les trois films. Attention, il n’est possible de construire qu’une version à la fois… ou il faudra acheter le set en trois exemplaires.

DeLorean LEGO – Crédit : LEGO

LEGO ajoute deux minifigs de Marty et du Doc

A l’intérieur de la boîte, on trouve 1872 pièces parmi lesquelles un condensateur de flux lumineux, une boîte de plutonium et l’hoverboard de Marty. LEGO fait bien les choses en ajoutant deux mini figurines à l’éfigie de Doc Brown et Marty McFly. Cette DeLorean est aussi l’occasion de lancer deux nouvelles formes de brique : un pare-brise et un élément qui s’intègre dans la construction de l’avant de la voiture.

DeLorean LEGO – Crédit : LEGO DeLorean LEGO – Crédit : LEGO

Une fois construite, quelle que soit le modèle choisi, la DeLorean LEGO mesure 35,5 cm de long pour 19 cm de large et 11 cm de haut. Un bien bel objet qui trônera fièrement en exposition.

DeLorean LEGO – Crédit : LEGO DeLorean LEGO – Crédit : LEGO

Roues rétractables, condensateur qui s’illumine, un set LEGO truffé de détails

Et les amateurs de détails seront servis avec elle. LEGO propose les gadgets iconiques de Retour vers le Futur. Ainsi trouve-t-on à bord le fameux ordinateur temporel qui affiche les dates d’origine et de destination. Portes à ailettes et capot s’ouvrent également pour admirer les détails du set. Les roues se replient pour passer dans le mode vol du second film et le condensateur de flux s’illumine. Et l’ensemble est même livré avec une banane et une boîte de conserve pour alimenter le dispositif avec des déchets comme à la fin du premier film.

DeLorean LEGO – Crédit : LEGO

La Machine à Voyager dans le temps LEGO® – Retour vers le Futur sera disponible dès le 1er avril. Son prix est fixé à 169,99 €.