Lego Star Wars La Saga Skywalker : ces codes débloquent des personnages et des vaisseaux

Lego Star Wars : La Saga Skywalker – Crédit : Warner Bros. Interactive Entertainment

Comme c’était prévu, Lego Star Wars : La Saga Skywalker a déboulé avec l’arrivée du printemps 2022. Ce jeu d’action-aventure est disponible sur une myriade de plateformes, des PC Windows à la Switch en passant par les PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Le titre retrace les aventures contées dans les neuf films de la saga. D’une grande richesse, il permet d’incarner pas moins de 380 personnages (et même un peu plus grâce aux DLC) et de prendre possession de 119 véhicules.

Il existe plusieurs moyens pour les débloquer. D’une part en accomplissant les différentes missions du mode histoire, les protagonistes devenant jouables à mesure que vous avancez. Mais vous pouvez également utiliser des codes de triche pour en débloquer certains. Pour ce faire, appuyez sur le d-pad pour ouvrir votre Holoprojecteur. Accédez ensuite à l’onglet « Extras ». Cliquez enfin sur « Entrer le code ».

À lire > Lego Star Wars : la réponse exceptionnelle du service client Lego à un client déçu

Alternativement, vous pouvez également ouvrir le menu Pause et sélectionner l’icône de clé nommée « Entrer le code ». Saisissez en un en piochant dans la liste que voici :

Les cheat codes de Lego Star Wars La Saga Skywalker

Palpatine : SIDIOUS

SIDIOUS Chewbacca (version Noël): WOOKIEE

WOOKIEE Poe Dameron (version Noël) : KORDOKU

KORDOKU Dark Vador (version Noël) : WROSHYR

WROSHYR C-3PO (version Noël) : C3PHOHO

C3PHOHO Poggle the Lesser : Z55T8CQ

Z55T8CQ Dengar : OKV7TLR

OKV7TLR Nute Gunray : WBFE4GO

WBFE4GO Ratts Tyerell : GR2VBXF

GR2VBXF D-0 (version Noël) : TIPYIPS

: TIPYIPS Aayla Secura : KH7P320

: KH7P320 Admiral Holdo : XV4WND9

XV4WND9 Temmin Wexley : SKYSAGA

SKYSAGA Shaak Ti : VT1LFNH

VT1LFNH Shmi Skywalker : T9LM1QF

T9LM1QF Grand Moff Tarkin : 3FCPPVX

3FCPPVX Navette Galaxy Edge : SHUTTLE

SHUTTLE Le Razor Crest (ancien vaisseau du Mando) : ARVALA7

Évidemment, cette sélection est non-exhaustive. D’autres codes pourraient être dévoilés à l’avenir. D’ailleurs, n’hésitez pas en partager certains dans l’espace commentaires afin que nous puissions mettre à jour notre article. Notez que ces codes sont universels, pouvant être utilisés par l’ensemble des joueurs. Ils ne semblent pas avoir de date d’expiration bien que nos pouvoirs limités de Jedi ne nous permettent pas de deviner l’avenir.