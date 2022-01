LEGO : un fan recrée l’incroyable carte du premier Zelda sorti sur NES

À l’aide de 25 000 briques et de plus de 4 mois de son temps, un fan de LEGO et de Zelda a créé cette magnifique carte du jeu The Legend of Zelda, sorti sur NES en 1987.

La carte de Zelda sur NES en LEGO © Ian Roosma

Le jeu The Legend of Zelda, qui apparaît au catalogue de l’abonnement Switch Online dans une édition spéciale qui facilite sa prise en main, fascine toujours autant ses fans de la première heure. En prenant plus de 4 mois de son temps, Ian Roosma a recréé la (très nostalgique) carte du jeu, sorti pour rappel sur NES en 1987. Un projet titanesque qu’il ne doit probablement pas regretter d’avoir commencé. Et si vous vous posez la question, la carte fait 76,7 cm de large pour 2,17 mètres de long.

25 000 briques LEGO, 2 779 arbres et 493 ennemis

Comme l’explique Ian Roosma à nos confrères de Kotaku, un mur de sa maison était « trop vide », et quelque chose manquait. « Je cherchais quelque chose qui avait une signification très personnelle », a déclaré le passionné de Legos. Mais il fallait que ce quelque chose soit « compliqué », pour que sa construction et son achèvement prennent beaucoup de temps. Ainsi, recréer l’intégralité de la carte du premier Zelda en utilisant uniquement des pièces de Lego semblait être le projet parfait.

« Zelda sur NES est particulièrement nostalgique pour moi, car c’était mon premier jeu en monde ouvert. Les développeurs déposaient simplement le joueur quelque part et vous décidiez où vous vouliez aller, ce que vous désiriez faire. C’est mon type de jeu favori » indique-t-il. Et on le comprend.

Grâce à Bricklink, un site Web composé de vendeurs de briques Lego indépendants, Roosma a pu trouver toutes les pièces dont il avait besoin pour compléter la carte, dont :

1 400 cylindres verts.

1 400 cônes verts.

2 800 ronds verts 1×1 pour que les arbres aient des hauteurs différentes.

2 800 marron rond 1×1 pour les troncs.

La vidéo, impressionnante, est à retrouver ci-dessous. Dans un registre similaire, retrouvez l’étonnant Château d’Hyrule de Breath of the Wild qui pourrait bien être commercialisé un jour grâce à LEGO Ideas. Et vous, si on vous donnait 25 000 briques LEGO avec pour projet de réaliser quelque chose en quatre mois, que feriez-vous ?