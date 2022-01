LEGO : cet impressionnant set Zelda Breath of the Wild est sur le point d’être commercialisé

LEGO Breath of the Wild © LEGO Ideas, BrickGallery

La plateforme LEGO Ideas regorge de petites pépites LEGO. Il y a quelques jours, nous vous montrions une PS5 et une Xbox Series X en Legos, toutes deux à l’échelle 1: 1, qui pourraient bien être commercialisées un jour si elles récoltent suffisamment de soutien sur cette plateforme (10 000 votes et un long processus d’étude par l’équipe LEGO).

Aujourd’hui, c’est l’une des créations de BrickGallery qui pourrait bien se retrouver un jour sur les étagères de nos magasins. Sa dernière création comprend un Château d’Hyrule très réussi, inspiré du model design de celui que l’on retrouve dans Breath of the Wild. Après plusieurs mois d’attente, son set vient d’atteindre le quota de votes et donc, il y a de fortes chances pour qu’il se retrouve un jour en vente, à l’instar de la cabane dans l’arbre 21318, originellement créée par un Français.

Le set a atteint les 10 000 votes sur Lego Ideas, une éventuelle commercialisation désormais possible

Le set comprend Ganon, le Fléau, des Bokoblins, un Gardien volant, la Paravoile et même quelques très mignons Korogus. On retrouve également Link et Zelda ainsi que le bouclier Hylien. Il y a même une réplique LEGO de la Master Cycle Zero.

Le set est actuellement dans une sorte de phase d’étude finale par le « comité d’examen LEGO », une équipe composée de concepteurs, de chefs de produit et d’autres membres clés de l’équipe, comme l’indique la firme danoise.

Pendant plusieurs mois, cette équipe va s’atteler à construire des modèles conceptuels, avec pour but de déterminer si le projet répond bien aux trois normes de la firme : « jouabilité, sécurité et adéquation avec la marque ». Un processus long et complexe, donc.

Il y a même la salle du dernier boss. © LEGO Ideas, BrickGallery

Si ce magnifique Château d’Hyrule vous met déjà l’eau à la bouche, sachez que le processus peut prendre plusieurs mois et qu’à la fin, soit le produit reçoit le feu vert et passe à l’étape suivante (conception et développement), soit il est rejeté. On se souvient du set LEGO Untitled Goose Game par exemple, qui, malgré son originalité et ses 10 000 votes, n’aura jamais été commercialisé.

Rien n’est encore certain donc, mais rassurez-vous, nous vous tiendrons informés. Rappelons quand même que le set LEGO Sonic de la Green Hill Zone (21331) est officiel depuis la fin de l’année dernière, alors l’espoir fait vivre.

