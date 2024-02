Les 4 Fantastiques : date de sortie, casting, poster… Que sait-on du futur film Marvel ?

Les 4 Fantastiques a été officialisé par Marvel Studios ! Un premier poster a été dévoilé et on peut y apercevoir le casting de cette nouvelle adaptation qui se déroulera dans les années 60.

© Marvel Studios

Les 4 Fantastiques a été annoncé avec un premier poster rétro situé dans les années 60

Le casting complet du film a été dévoilé avec ce poster

Le film arrive le 25 juillet 2025 en salle

Malgré une baisse de régime et de popularité, Marvel Studios passe la seconde pour raviver la flamme chez ses fans. Le studio a annoncé Les 4 Fantastiques, troisième adaptation qui espère bien atteindre le succès, cette fois-ci. On découvre par la même occasion la première affiche officielle du long-métrage et son casting.

Premier poster, le casting des 4 Fantastiques se dévoile

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/unLVxPsjSW — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

Première chose, ce poster confirme bel et bien que Pedro Pascal, aka Joel dans The Last of Us et Din Djarin dans The Mandalorian, incarne Reed Richards. John Krasinski (The Office, Sans un bruit, Jack Ryan…) ne reprend pas son rôle de Doctor Strange 2 comme certains fans l’espéraient.

Les 4 Fantastiques dévoile un poster dessiné avec le groupe de super-héros dans un salon rétro. On aperçoit un robot et tous portent la fameuse tenue bleue. Marvel Studios a profité de la Saint-Valentin pour lever le voile sur le long-métrage avec légèreté. En plus de Pedro Pascal, voici le reste du casting :

Pedro Pascal : Reed Richards/Mr Fantastique

Reed Richards/Mr Fantastique Vanessa Kirby : Sue Storm/La Femme Invisible

Sue Storm/La Femme Invisible Joseph Quinn : Jonathan Storm/Torche Humaine

Jonathan Storm/Torche Humaine Ebon Moss-Bachrach : Ben Grimm/La Chose

On ne sait pas encore quel adversaire affrontera les 4 Fantastiques. Peut-être que nos héros croiseront la route du Docteur Fatalis, annoncé comme le grand méchant du MCU d’après les rumeurs après le renvoi de Jonathan Majors en tant que Kang le Conquérant. L’acteur a été condamné pour des violences envers son ex-petite amie.

Les 4 Fantastiques se déroule dans les années 60

‘FANTASTIC FOUR’ is seemingly set in 1963. pic.twitter.com/qn260LvxUE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 14, 2024

Comme certains l’ont souligné sur Twitter, Ben Grimm lit un exemplaire de Life qui date des années 60 avec Lyndon B. Johnson en couverture, 36ème président des États-Unis. Ce qui étonne peu, en réalité. Matt Shakman, le réalisateur de cette adaptation, a créé la série WandaVision. On y retrouvait beaucoup d’éléments rétro, une esthétique que le cinéaste utilise de nouveau dans Les 4 Fantastiques.

C’est le 23 juillet 2023 que le film arrivera dans les salles de cinéma françaises.