The Last of Us saison 2 : histoire, casting, plateforme, toutes les dernières infos

La saison 2 de The Last of Us n’arrivera pas de sitôt sur nos écrans. Retardée par les grèves, la production devrait démarrer début 2024. En attendant, voici toutes les infos sur la suite de l’adaptation des célèbres jeux de Naughty Dog.

© HBO

Après le carton de la première saison de The Last of Us, la suite des aventures d’Ellie et Joel a été confirmée sur HBO. Pour rappel, cette série signée HBO est adaptée du jeu vidéo éponyme à succès. Dès la diffusion du troisième épisode de la première saison, la chaîne a annoncé qu’elle renouvelait la série pour une seconde saison. Étant donné que les évènements de la série suivent ceux de la franchise vidéoludique, cette deuxième saison se basera sur le contexte du jeu The Last of Us : Part II.

De par son scénario maîtrisé et haletant, ses scènes d’action marquantes aux effets visuels soignés, et son casting aux petits oignons, ce thriller dramatique sur fond de fin du monde, cocréé par Neil Druckmann et Craig Mazin, a amplement mérité sa place parmi les meilleures séries. Scénario, date de diffusion, casting : nous avons réuni tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le second acte.

Nous ne savons pas encore quand sortira la saison 2 de TLOU. S’il était initialement prévu que le tournage débute au milieu de l’année 2023, la grève des scénaristes et des acteurs d’Hollywood a contrarié les projets de HBO. Alors que le mouvement social est achevé, le développement de la série va bientôt pouvoir commencer. Casey Bloys, responsable des contenus sur HBO, a confirmé que le tournage débuterait en début d’année 2024.

Le programme ne sera pas diffusé avant 2025, comme l’indique le dernier trailer présentant les futurs séries HBO sur la plateforme Max :

📺 The Last of Us saison 2 : sur quelle plateforme sera-t-elle disponible ?

Proposé initialement en accès libre sur Prime Video, la série est désormais incluse dans le Pass Warner proposé en option. Il est toutefois probable que la saison 2 soit diffusée sur Max. Selon Variety, la plateforme de SVOD est censée débarquer à l’été 2024 en France. Son arrivée risque d’ailleurs de sonner le glas du Pass Warner.

The Last of Us, la série © HBO

🔍 Combien d’épisodes comportera la saison 2 de The Last of Us ?

Neil Druckmann et Craig Mazin ont révélé avoir carte blanche quant au nombre d’épisodes qui composeront la saison 2 de leur série vedette. En se basant sur la première saison, qui compte 9 épisodes, les créateurs pourraient tenter de s’approcher du quota, afin de respecter une certaine cohérence, ou bien choisir délibérément d’exploser le compteur.

“On m’a dit de faire autant d’épisodes que l’histoire l’exige, pas plus. Ce sera notre approche pour les saisons futures. On fera autant de saisons que nécessaire pour atteindre cette fin, et pas plus”. Neil Druckmann pour Collider.

✍️ Quelle sera l’intrigue de la saison 2 de The Last of Us ?

Comme expliqué dans l’introduction de ce dossier, la saison 2 de The Last of Us suivra l’intrigue du second volet de l’œuvre vidéoludique ; à savoir : The Last of Us : Part II, sorti en 2020. Ce second épisode prend place quatre années après les évènements du premier opus. Nos deux protagonistes préférés, incarnés par le sublimissime duo d’acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey, ont trouvé refuge dans la communauté de la ville de Jackson, qu’ils ont eu l’occasion de découvrir dans la saison 1.

Tandis qu’ils coulent des jours plus ou moins paisibles, un évènement dramatique va profondément affecter Ellie. L’audacieuse fillette va alors se lancer dans une expédition punitive pour réclamer justice. Si vous n’avez pas joué au second volet de TLOU, vous allez être surpris de la tournure que prendront les évènements dans cette deuxième salve d’épisodes ! L’intrigue pourrait toutefois être racontée différemment dans la série, d’autant plus qu’elle intègrera des scènes supprimées du jeu.

The Last of Us © HBO, Naughty Dog

Si les infectés ont eu droit à quelques timides apparitions dans la première saison, la prochaine devrait les mettre plus en avant d’après une interview de Craig Mazin pour Variety. Le coproducteur de la série a affirmé qu’il était préférable de se concentrer dans un premier temps sur le développement des personnages et de leurs histoires respectives, plutôt que d’enchaîner frénétiquement les scènes d’action. Toujours selon ses dires :

“Il y aura plus de développement de l’univers de The Last of Us. Il est tout à fait possible qu’il y ait beaucoup plus d’infectés plus tard. Et peut-être même différentes sortes”.

🤔 Que se passe-t-il dans la saison 1 de The Last of Us ?

Si vous avez joué au premier volet de la franchise vidéoludique, on ne vous apprendra rien. Toutefois, il peut être utile de faire un petit récapitulatif des évènements passés dans la saison 1 pour les autres. Nous vous conseillons bien évidemment de suivre les épisodes, qui valent le détour.

❗Le paragraphe suivant contient des spoilers.

L’histoire nous plonge dans un univers postapocalyptique où une épidémie foudroyante a ravagé le monde. L’histoire prend place en 2023 aux États-Unis. La plupart des Hommes ont été infectés par le Cordyceps, le champignon responsable de l’épidémie dont l’origine remonte à 2003. Les survivants évoluent tant bien que mal dans ce monde, où deux factions opposées se livrent désormais une guerre sans merci : la FEDRA et les Lucioles.

Les 9 épisodes de la première saison retracent la dangereuse traversée d’Ellie et Joel, depuis leur rencontre jusqu’à leur destination finale. Au fil des épisodes et des péripéties qu’ils rencontrent, on assiste au renforcement de leurs liens, qui ressemblent désormais davantage à une relation père-fille.

Les deux protagonistes arrivent finalement au repaire des Lucioles à Salt Lake City, où Ellie, qui est mystérieusement immunisée contre le virus, doit se faire opérer ; dans le but de trouver un remède contre l’épidémie. Cette opération entraînera toutefois la mort de la jeune fille, une idée que Joel ne peut résolument pas acceptée. Après avoir appris cela, il décime sans hésiter jusqu’à la moindre Luciole, avant de récupérer sa protégée encore endormie sur la table d’opération. Il l’emmène alors loin du repère au volant d’un véhicule.

Dans la dernière scène, Joel est en route vers Jackson, afin de retrouver son frère Tommy. Ellie se réveille à l’arrière de la voiture et demande à Joel de lui raconter ce qu’il s’est passé, mais ce dernier préfère lui cacher la vérité en prétextant que les médecins n’ont pas pu trouver de remède.

🎥 Quels acteurs pour la saison 2 de The Last of Us ?

Dans la saison 1, nous avons eu l’occasion de découvrir une belle brochette d’acteurs. Toutefois, beaucoup d’entre eux sont morts et ne seront ainsi plus présents dans la prochaine saison. Ce qui était à prévoir dans un univers aussi hostile que celui de The Last of Us. Quoi qu’il en soit, la deuxième partie devrait mettre à l’honneur les survivants de la précédente saison, ainsi que de nouveaux personnages que l’on a hâte de rencontrer.

Abby, l’un des deux personnages jouables du second jeu, sera notamment incarnée par Kaitlyn Dever. L’information a été confirmée par les showrunners, heureux “de voir une artiste reconnue comme Kaitlyn rejoindre Pedro, Bella et le reste de notre famille.” De quoi tordre le cou aux rumeurs qui laissaient croire que Shannon Berry allait interpréter la protagoniste.

Voici le casting connu pour la saison 2 de TLOU à l’heure actuelle :

Pedro Pascal : Joel Miller

: Joel Miller Bella Ramsey : Ellie Williams

: Ellie Williams Gabriel Luna : Tommy Miller

: Tommy Miller Rutina Wesley : Maria Miller

: Maria Miller Kaitlyn Dever : Abby Anderson

La production n’a pas encore attribué les rôles pour Dina, Lev, Yara, Jesse, Owen, ou encore Isaac, qui sont des personnages centraux dans le deuxième épisode.

❔ The Last of Us : une saison 3 est-elle prévue ?

Selon Neil Druckmann, qui a également participé à la réalisation du jeu, il ne sera pas possible de raconter la deuxième partie de The Last of Us en une seule saison. La série devrait donc être renouvelée pour encore au moins une saison, après la deuxième ; ce qui signifie qu’une troisième saison verra bel et bien le jour.

L’aventure de The Last of Us : Part II est beaucoup plus conséquente que le premier volet. En effet, il faut environ une vingtaine d’heures pour terminer le premier jeu et son DLC (Left Behind), qui est d’ailleurs résumé dans l’épisode 7 de la saison 1.

Un Colosse dans The Last of Us © HBO

L’histoire de The Last of Us : Part II est plus longue à compléter, puisqu’il faut en moyenne pas moins de 30 heures pour en voir le bout. C’est une bonne nouvelle que les créateurs décident de prendre leur temps pour raconter le scénario de ce deuxième volet, considéré comme un véritable chef d’œuvre dans la sphère vidéoludique.