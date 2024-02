Pedro Pascal est l’un des 4 Fantastiques, les rumeurs ne mentaient pas

C’est la bourde ! Sans le vouloir, la SAG-AFTRA a dévoilé que Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) va incarner Reed Richards/Mr Fantastique dans le film Les 4 Fantastiques de Marvel.

Pedro Pascal a le vent en poupe. Alors que l’acteur est très populaire sur le petit écran grâce à son rôle de Din Djarin dans The Mandalorian qu’il reprendra dans le film, on le retrouve également dans la peau de Joel dans The Last of Us. Son prochain rôle aura lieu au cinéma puisqu’il interprétera Reed Richards dans Les 4 Fantastiques.

Pedro Pascal rejoint l’univers cinématographique Marvel

SAG-AFTRA has confirmed that Pedro Pascal will play Reed Richards in ‘Fantastic 4’ pic.twitter.com/nxAJArBCUX — Pubity (@pubity) February 7, 2024

Les fans de John Krasinski seront sans doute déçus puisque l’acteur ne reprendra pas son rôle de Reed Richards dans Doctor Strange 2. C’est bien Pedro Pascal qui interprétera Mr Fantastique. Le comédien succède à Ioan Gruffudd et Miles Teller qui ont tous deux porté le costume du leader des 4 Fantastiques au cinéma.

L’info est tout ce qu’il y a de plus officielle puisqu’elle vient de la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Il s’agit toutefois d’une bourde car l’annonce a été supprimée après avoir été faite dans le cadre d’un entretien avec Pedro Pascal sur sa carrière.

Dans le message (supprimé depuis) qui accompagne cette rétrospective, la SAG-AFTRA explique que Pedro Pascal a terminé le tournage de Gladiator 2 de Ridley Scott et qu’il “commencera bientôt la production des 4 Fantastiques de Marvel Studios”. Autant dire que la mèche a été vendue !

Si il n’a pas été précisé qu’il jouera Reed Richards, les rumeurs parlent de l’acteur dans ce rôle depuis un moment. On l’imagine mal camper un second couteau de l’équipe de super-héros, surtout face à sa popularité croissante. Mieux vaut une star populaire pour mener les 4 Fantastiques.

La sortie du film est programmée pour le 30 avril 2025

Cette nouvelle adaptation des 4 Fantastiques est prévue pour le 30 avril 2025 en France. À l’heure actuelle, on ne sait pas grand chose si ce n’est que le film sera réalisé par Matt Shakman à qui l’on doit WandaVision. Le cinéaste a déjà eu l’occasion de diriger Pedro Pascal en réalisant des épisodes de Game of Thrones.

Matt Shakman remplace Jon Watts, réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland, qui était autrefois à la tête des 4 Fantastiques. Le cinéaste a laissé sa place pour faire une pause avec les films de super-héros.