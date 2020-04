Les animaux doivent aussi respecter la distanciation sociale aux États-Unis

Crédit : Ancaro Project / Unsplash

Cela fait maintenant plus d’un mois que la distanciation sociale a été implémentée un peu partout dans le monde pour aider à endiguer la propagation du coronavirus. Cette mesure est devenue un automatisme lorsqu’il faut sortir à l’extérieur. La pandémie de Covid-19 n’est pas encore stoppée donc il est vital de continuer à respecter toutes les mesures sanitaires mises en place par les autorités. En effet, il y a déjà plus de 3 millions de cas confirmés dans le monde, dont plus d’un million aux États-Unis. Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vient donc de recommander une nouvelle mesure : la distanciation sociale pour les animaux de compagnie.

Des félins ont déjà été contaminés

Nous savons déjà que les chats et chiens sont plus heureux grâce au confinement, mais qu’en est-il du risque de propagation ? Nous vous le rappelons, il n’y a pour le moment aucune preuve qu’un animal puisse contaminer l’Homme. Or, l’inverse semble possible. Les maîtres malades pourraient éventuellement transmettre le virus à leurs boules de poils, et surtout les chats.

Quelques cas de transmission Homme-animal ont été enregistrés dans le monde. Un chat belge a été testé positif au Covid-19 il y a maintenant un mois après avoir été exposé au virus à cause de son propriétaire. Plus récemment, deux félins de compagnie et huit tigres d’un zoo ont été testés positifs à New York.

La distanciation sociale pour les animaux de compagnie américains

Le CDC vient donc de recommander que les animaux de compagnie respectent la distanciation sociale. Les chiens ne sont pas non plus épargnés puisque deux canidés ont été contaminés à Hong Kong il y a quelques semaines. Et, un chien vient d’être testé positif aux États-Unis à l’occasion d’une étude qui vérifiait plusieurs familles d’un même endroit. « Traitez les animaux de la même manière que les autres membres de la famille humaine – ne laissez pas les animaux interagir avec des personnes ou des animaux en dehors du ménage. Si une personne à l’intérieur du domicile tombe malade, isolez-la de tout le monde, y compris les animaux domestiques », a déclaré l’agence américaine.

Concrètement, il est toujours possible de caresser et de faire des câlins à sa boule de poils à l’intérieur de la maison. Il vaut cependant mieux que les chats restent le plus possible à l’intérieur afin de limiter le risque de contamination. Pour les sorties en extérieur avec son chien, il faut conserver une distance minimale de 1,8 m avec les autres animaux et les personnes. Il faut donc bien sûr éviter les parcs à chiens et tout autre endroit public. La distanciation sociale des animaux de compagnie n’est pour le moment recommandée qu’aux États-Unis et non en France.

Sources : BGR, CDC