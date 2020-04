Les chiens et chats sont plus heureux grâce au confinement

Le confinement n’est probablement pas une partie de plaisir pour la plupart des Français, mais il l’est assurément pour leurs boules de poils favorites. Les chiens et chats profitent de la présence accrue de leurs maîtres et ça se ressent sur leur moral.

Pet Tracker d’Invoxia sur le collier d’un chat / Invoxia

Qui apprécie le confinement et les sorties restreintes ? À vrai dire, pas grand monde ! Quoique, si on y réfléchit, cette période est une véritable aubaine pour les animaux de compagnie. Peu importe si vous travaillez à domicile ou si vous êtes en arrêt, ce qui est certain, c’est que les boules de poils de la maison reçoivent encore plus d’affection et d’attention quotidiennes. Personne ne peut résister à la tentation de gratouiller son chat ou son chien lorsqu’il faut rester à la maison toute la journée. Et oui, le confinement ne resserre pas que les liens familiaux, il permet aussi de se rapprocher de ses animaux. Ces derniers sont donc plus heureux, et cela a été confirmé par la société française Invoxia. Spécialisée dans les trackers pour le grand public et les professionnels, elle s’est penchée sur l’activité des animaux de compagnie avant et pendant la période de confinement.

Un tracker dédié aux animaux de compagnie

Invoxia offre toute une gamme de trackers connectés. Que vous ayez besoin de protéger votre vélo contre le vol, de surveiller les déplacements de votre enfant ou même de garder un œil sur votre véhicule garé, vous pouvez le faire avec ces trackers français. Il existe également un tracker spécialisé pour les animaux de compagnie. Appelé le Pet Tracker, il vous permet non seulement de suivre les activités et déplacements de votre boule de poils, mais aussi de surveiller sa santé grâce aux différents indicateurs proposés par l’application dédiée (qualité du sommeil, repas, aboiements, démangeaisons, etc.).

Interface de l’application / Invoxia

La société française a donc étudié au total 35 000 journées de chats et de chiens qui ont le Pet Tracker accroché à leur collier 24 heures sur 24 entre le 1er février et le 30 mars 2020 et dans plusieurs pays d’Europe : France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Angleterre, Danemark et République tchèque. Les résultats sont sans appel. Le bien-être des chats et chiens s’est grandement amélioré depuis le début du confinement.

Le confinement fait monter en flèche le bien-être des chats et chiens

En effet, les chats connaissent une hausse d’activité de 33 %, probablement parce qu’ils sont plus sollicités. Ça n’empêche apparemment pas nos amis félins de conserver leurs chères habitudes puisque leur temps de repos n’a pas changé. En plus de ça, ils sont plus chouchoutés et les gratouilles ont augmenté de 58 %. Ils sont donc gagnants sur tous les plans : sommeil identique, plus de caresses et plus de jeux. Une vie rêvée pour un félin.

Du côté du meilleur ami de l’Homme, les résultats sont tout aussi positifs. Non seulement les gratouilles et caresses ont augmenté de 43 %, mais ils passent aussi plus de temps en balade. Le temps de leurs promenades quotidiennes s’est envolé avec une hausse de plus de 40 % ! Conséquence de cette meilleure attention ? Les canidés se sentent mieux et sont moins stressés donc le nombre d’aboiements a chuté de 15 %.

Il n’y a donc pas de doute, le confinement permet aux maîtres de mieux s’occuper de leurs animaux de compagnie. La PDG d’Invoxia, Amélie Caudron, a déclaré : « le confinement imposé révèle l’interdépendance entre maîtres et animaux et l’impact direct de l’attention sur leur bien-être ». C’est donc grâce à ce genre de technologie (ici le Pet Tracker) qu’on peut avoir autant d’informations sur le bien-être et l’activité de ses animaux.

Le Pet Tracker d’Invoxia est disponible sur le site de la marque au prix de 119 euros. Un abonnement de 3 ans au réseau est inclus. Au-delà de cette période, il coûte 9,99 € par an. L’application dédiée est disponible gratuitement sur iOS et Android.

