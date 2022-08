Les Anneaux de Pouvoir n’a pas un seul avis négatif parmi les premiers retours

Voici ce qu’en pensent la presse – Crédit : Amazon Studios

House of the Dragon a beau capté l’attention des amateurs d’heroic fantasy avec un second épisode acclamé, beaucoup attendent surtout Les Anneaux de Pouvoir. Une série se déroulant durant le Second Âge du Seigneur des Anneaux avec la promesse d’une aventure épique. Même Jeff Bezos, à la tête d’Amazon, promet qu’il ne s’agit pas d’une production pensée pour la rentabilité. Le 2 septembre, les fans répondront présents sur Prime Video. En attendant cette date, les premiers avis tombent et pas une critique négative n’est à relever ! À noter qu’ils concernent les deux épisodes diffusées vendredi.

Les Anneaux de Pouvoir se paie d’excellents retours

Si les projets ambitieux et maîtrisés attirent toujours une pluie de critiques positives, des avis plus négatifs se nichent toujours ici et là. Mais pour Les Anneaux de Pouvoir, c’est le score parfait avec des retours tous positifs jusqu’à présent.

Therese Lacson de Collider nous donne son avis : « Bien qu’il reste encore une saison à finir, la série démarre avec succès en tenant sa promesse ». David Opie de Digital Spy partage cet avis : « Audacieuse et ambitieuse sont les adjectifs lorsqu’on parle de la franchise et ils s’appliquent à ce que j’ai vu de la série. Une série qui mérite d’être vue sur grand écran plutôt que sur votre smartphone ».

Même son de cloche chez Jamie Lovett de ComicBook qui nuance néanmoins son avis : « Les Anneaux de Pouvoir repose sur une solide structure. Un casting solide, de l’excellente action et des intrigues intéressantes. Néanmoins, je reste sur ma faim car je veux être excité, pas juste intéressé »

Erin Carson estime que Les Anneaux de Pouvoir représente une interprétation à la fois « familière » et « fraîche » pour être suffisamment intéressante aux yeux des habitués mais aussi des néophytes du Seigneur des Anneaux.

Voici pour une partie des avis. Mais le mieux reste de faire marcher votre esprit critique le 2 septembre prochain !

