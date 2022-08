Les Anneaux de Pouvoir : Jeff Bezos ne fait pas ça pour l’argent

Jeff Bezos prend la parole – Crédit : capture d’écran YouTube

Prime Video lance prochainement Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Une série basée sur l’œuvre de J.R.R. Tolkien qui promet de nous en dire plus sur Elrond. Mais en tant que production Amazon Studios, beaucoup seraient tentés de parler d’appât du gain de la part de Jeff Bezos. Mais le milliardaire répond d’avance lors d’un échange avec le Time. De quoi clarifier sa position en tant que fan de Seigneur des Anneaux.

« Cela va au-delà de la réalisation d’un spectacle à succès commercial »

Une série fidèle à l’œuvre de Tolkien – Crédit : Amazon Studios

Jeff Bezos aime vraiment Le Seigneur des Anneaux. Selon lui, Les Anneaux de Pouvoir n’existe pas pour faire de l’argent. C’est ce que le président exécutif d’Amazon précise dans un mail : « La Terre du Milieu est un monde tellement aimé. Raconter l’histoire de la forge des Anneaux de Pouvoir est un privilège et une responsabilité ». Le milliardaire espère que la série « rendra justice à l’œuvre de J.R.R. Tolkien » et précise que « cela va au-delà de la réalisation d’un spectacle à succès commercial ». L’homme estime que « tous ceux qui travaillent sur la série ont lu ces histoires lorsqu’ils étaient enfants et nous y avons mis tout notre cœur ».

J. D. Payne et Patrick McKay, réalisateurs de la série, confirmaient précédemment que la série est très connectée à l’œuvre littéraire. Ces derniers prennent très au sérieux ce rôle de « gardien » de l’histoire de J.R.R. Tolkien : « Nous nous sentons profondément connecté. Nous travaillons chaque jour pour être encore plus connectés ».

Selon le producteur exécutif J.A. Bayona, cette connexion se manifeste par l’amour du Seigneur des Anneaux que porte l’équipe. Toujours d’après lui, Les Anneaux de Pouvoir dispose de liens avec une autre adaptation célèbre, celle de Peter Jackson. Le producteur exécutif pense que la série forme « une sorte de pont ».

Mais pour découvrir si Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est une réussite, rendez-vous le 2 septembre sur Prime Video.

