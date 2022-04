Les chiens cherchent à nous comprendre, différemment

Nous savons tous par expérience que nos chiens nous écoutent, et nous comprennent dans une certaine mesure. Mais, la question qui nous taraude tous est, dans quelle mesure nous comprennent t-ils, et plus poétiquement, dans quelle mesure deviennent-ils humains ?

Votre chien cherche à vous comprendre – Crédits : Unsplash

Anna Bálint, neuroscientifique à l’Université Eötvös Loránd, explore ces questions sous différents angles. Ces angles d’approches sont bien entendu dépendants des outils d’observations étant aujourd’hui à notre disponibilité.

Le choix de l’électroencéphalogramme

Pour tenter de savoir ce qui se passe dans nos têtes, l’un des outils les plus informatif est l’IRMf. Les recherches déjà effectuées sur les chiens à l’aide de cette technologie ont mis en exergue des aires cérébrales spécifiques actives suite à des stimuli. Mais elles ne permettent pas de repérer précisément quand les neurones s’activent, et surtout, elles n’ont pas permis d’observer des différences dans la manière dont les lots de neurones se sont activés en fonction du type de stimulus. En l’occurrence, de provenance humaine ou canine.

Le choix d’Anna Bálint s’est alors orienté sur l’électroencéphalogramme ou EEC. Ce dernier permet d’observer en temps réel (et précisément) les ondes électriques produites dans le cerveau en fonction d’un stimulus. Le procédé a été employé sur 17 chiens de compagnie. Mais la tâche n’est pas aussi simple qu’avec un humain.

Difficultés techniques inhérentes à l’observation des toutous

Tout d’abord, les chiens doivent apprendre à rester immobile dans un contexte non-familier pendant une durée idéale de 7 minutes. Si la portée de leur compréhension demeure inconnue, il n’a pas paru utile de leur expliquer le comment du pourquoi de leur situation.

Télécharger Ben le chien qui parle 4.0.0.98

La deuxième difficulté est la boite crânienne de nos amis canins. Elle est bourrée de muscles qui viennent obstruer la clarté des mesures obtenues. Rendant la tache encore plus complexe.

Passées ces difficultés, l’équipe de chercheurs a fait écouter aux valeureux toutous des familles des enregistrements de voix humaines et canines. Ils incluaient toutes sortes de manifestations, toutes non-verbales, aboyées ou non.

Les résultats de l’étude

L’absence de différence de réaction cérébrale significative en dessous du seuil de 250 millisecondes, seuil identifié chez l’humain comme relatif aux différenciations de qualité sonore comme la tonalité, suggère une indifférenciation des sources.

À lire aussi > Covid-19 : les chiens détectent le coronavirus en moins d’une seconde

Pourtant, et c’est ce qui attire particulièrement notre attention, les ondes cérébrales enregistrées se sont manifestées différemment entre 250 et 650 millisecondes. Cet intervalle de temps est habituellement identifié chez l’humain comme ayant trait à la motivation et a la prise de décision. Par analogie, cela suggérerait que les chiens cherchaient simplement à décider comment réagir aux « événements ». En fonction qu’elles réagissaient à un son de provenance humaine ou canine.

Ainsi, l’étude met en valeur un traitement cérébral particulier alloué aux manifestations humaines. S’ils ne saisissent pas tout, les chiens cherchent à nous comprendre d’une manière différente qu’ils ne le feraient avec un de leurs congiaires. Peut-être mieux, que nous ne le faisons nous au travers de notre anthropomorphisme systématique.

À lire aussi > Fallout 4 : le chien qui a servi de modèle à Canigou dans le jeu est mort

Source : RoyalSociety