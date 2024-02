Les États-Unis imposent la fin des appels automatisés avec des voix générées par l’IA

© Envato

En janvier, on vous rapportait que l’acteur de Michael dans GTA 5 avait vu sa voix copiée par une IA. De quoi piquer une énorme colère : une entreprise clonait sa voix pour capitaliser sur son succès. Un cas loin d’être isolé et devant la multiplication des appels avec des voix générées par l’IA, les Etats-Unis ont finalement décidé d’interdire la pratique.

La FCC sévit contre le clonage vocal par intelligence artificielle

La Federal Communications Commission (FCC) a ainsi rendu illégal l’utilisation de voix générées par l’intelligence artificielle dans les appels téléphoniques. Cette décision donne à la justice des états américains la possibilité de sévir contre ceux qui emploient les techniques de clonage vocal à des fins malveillantes.

Les voix générées par l’IA sont désormais considérées comme “artificielle ou préenregistrée” au sens de la loi américaine sur la protection des consommateurs au téléphone. Cette législation interdit aux appelants d’utiliser ce type de voix sans consentement préalable, en dehors des urgences. Jusqu’ici, il n’était pas clair si le clonage de voix par intelligence artificielle en relevait : voilà qui est désormais tranché.

Les arnaques à l’aide de voix générées par l’IA se multiplient

Avec la démocratisation de l’intelligence artificielle les usages malveillants suivent aussi. Ainsi si le Galaxy S23 peut répondre aux appels à votre place en imitant votre voix, le détournement de cette fonctionnalité pour usurper l’identité d’une personne vient rapidement aux esprits mal tournés.

La décision de la FCC vient ainsi mettre l’arrêt aux “appels téléphoniques non sollicités pour extorquer des membres vulnérables de la famille, imiter des célébrités et désinformer les électeurs“, explique Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, dans un communiqué.

Jusqu’ici, la justice pouvait poursuivre les arnaqueurs en fonction de l’escroquerie ou de la fraude commise, au cas par cas. La nouvelle décision leur donne désormais le pouvoir de poursuivre les escrocs, rien que pour avoir utilisé une voix générée par l’IA. C’est là une simplification significative du droit qui permettra d’élargir les poursuites.

Fin janvier, certains habitants du New Hampshire avaient reçu l’appel d’un faux Joe Biden créé par l’IA. Celui-ci demandait aux électeurs de ne pas voter pour les primaires présidentielles de l’État, dans une grave campagne de désinformation. L’enquête a depuis permis d’établir le lien entre cet appel et deux entreprises texanes : Life Corporation et Lingo Telecom. On ignore encore le sort que leur réserve la justice américaine.