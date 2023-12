Les gendarmes se montrent sur Waze, du ruban pour échapper aux radars : c’est le récap’

Les gendarmes se montrent volontairement sur Waze pour inciter les conducteurs à lever le pied, une nouvelle astuce pour cacher sa plaque d’immatriculation des radars se répand de plus en plus, le transporteur d’Amazon à Vélizy-Villacoublay arrêté pour le vol de centaines de PS5 : c’est le récap’ !

Tous les matins on revient sur nos actus les plus consultées de la veille, mais Noël oblige, nous avons sauté ce lundi. Samedi matin, on apprenait que la fin de Windows 10 cache une catastrophe écologique, que le bidouillage du Linky a la côte, et que Android Auto n’acceptera bientôt plus certains vieux smartphones. Dimanche, on récapitulait toutes les news les plus importantes de la semaine dernière : Gemini perdant face à GPT-4, Temu éventuellement interdit en France… et bien plus encore !

Ce mercredi matin au programme, c’est Waze, radars et PS5. Bonne lecture !

Un transporteur français d’Amazon a volé des centaines de PS5

Des centaines de PS5 retrouvées © Police Nationale / DDSP78

Un transporteur de 28 ans, qui travaillait pour le compte d’Amazon, a été interpellé mercredi 20 décembre 2023 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), pour avoir volé des centaines de consoles de jeu PS5. Son complice, qui se présentait comme son cousin, a également été arrêté. Le préjudice est estimé à 100 000 euros. L’affaire a été révélée par la police, qui a été alertée par les responsables de la sécurité d’Amazon. Ces derniers avaient constaté la disparition de nombreux colis, provenant de la plateforme de Réau (Seine-et-Marne), depuis le début du mois de décembre.

Le ruban isolant, la nouvelle astuce pour échapper aux radars

Le ruban isolant, la nouvelle astuce pour cacher sa plaque immatriculation © DR

Ils pensent être malins, mais ils sont surtout hors-la-loi. Certains automobilistes n’hésitent pas à falsifier leurs plaques d’immatriculation. À l’aide de ruban isolant, ils trompent les radars et les caméras de surveillance, en changeant les numéros et les lettres. Ainsi les machines ne peuvent pas identifier le véhicule en infraction. Cette technique, qui se répand de plus en plus, est pourtant interdite par la loi. Elle constitue un délit de falsification de documents administratifs, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3750 euros, d’une suspension du permis de conduire jusqu’à 3 ans, voire de la confiscation du véhicule.

Les gendarmes se font volontairement repérer sur Waze

Waze, le petit logo pour signaler la police

Tout le monde le sait : l’application de navigation Waze permet de signaler la présence des forces de l’ordre sur les routes. Une fonctionnalité qui a longtemps été considérée comme un moyen d’éviter les contrôles routiers ou les radars. Mais depuis quelques années, certains gendarmes ont décidé de se faire repérer volontairement sur Waze. Leur objectif : sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route et à la prévention des risques.