Linky : tous ceux qui ont trafiqué leur compteur ont été identifiés par les gendarmes

Deux hommes qui trafiquaient les compteurs Linky ont été condamnés. En plus de ce coup de filet, la justice annonce que tous les fraudeurs ont été identifiés et les invitent à se présenter eux-mêmes à la gendarmerie.

© Enedis

Ce n’est pas un secret. Les compteurs électriques ont toujours été trafiqués pour réduire la facture d’électricité. Qu’il s’agisse de la technique de l’aimant sur les vieux compteurs ou la dérivation du compteur Linky. C’est justement la seconde méthode citée qui était utilisée par des milliers de fraudeurs désormais identifiés par les autorités. Deux hommes qui installaient cette dérivation auprès de clients d’Enedis ont été arrêtés et condamnés.

Deux hommes arrêtés et condamnés pour leur business illégal

En période de crise, le prix de l’électricité flambe comme jamais, poussant le gouvernement à prendre des mesures comme la limitation de la puissance électrique avec une réduction annoncée dans le département du Puy-du-Dôme. Certains usagers n’hésitent pas non plus à trafiquer leur compteur Linky en installant une dérivation. Les économies sont énormes, jusqu’à -75% sur la facture d’électricité après une installation au prix situé entre 1000 et 2500 euros.

Deux hommes à la tête d’un réseau de dérivation des compteurs Linky ont été condamnés pour escroquerie en bande organisée. Il s’agit d’abord d’un technicien de 31 ans condamné à deux années de prison, l’une avec sursis, à une amende 10 000 euros, à la saisie d’objets de valeur et à l’interdiction de diriger une entreprise pendant 15 ans. Son complice est un apporteur d’affaires de 46 ans, condamné à un an de prison avec sursis probatoire. Les deux hommes devront rembourser Enedis.

On ne sait pas quelle somme devront rembourser les deux hommes à Enedis mais la justice rappel que le vol d’électricité est passible “de lourdes sanctions pénales pouvant aller jusqu’à un million d’euros d’amende et dix ans d’emprisonnement”.

Des milliers de fraudeurs identifiés par la justice

En même temps que ce coup de filet, les autorités ont pu identifier un grand nombre de fraudeurs. Enedis enregistre l’ouverture des compteurs Linky et l’installation d’une dérivation demande de passer par cette étape. Le procureur indique que “des dizaines de milliers de compteurs” sont concernés en France. Les personnes identifiées recevront des amendes dans les prochaines semaines.

La somme à payer n’a pas été indiqué mais la justice “invite les personnes qui ont fait installer ce dispositif à contacter par elles-mêmes les autorités pour régulariser la situation, avant que les gendarmes ne viennent constater les fraudes”.