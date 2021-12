Les Goonies : une série dérivée va débarquer sur Disney+

Un projet de série TV intitulé Our Time va s’inspirer des Goonies, un film mythique sorti en 1985 et écrit par Steven Spielberg.

Les quatre jeunes acteurs de la bande des Goonies, sorti en 1985 (Crédits image : Amblin Entertainment)

Warner Bros vient d’annoncer qu’elle allait produire une série télé destinée à Disney+, qui s’inspirera du film Les Goonies, un film qui a fait rêver toute la génération des années 80. Le projet écrit par la scénariste Sarah Watson avait d’abord été refusé par la Fox.

Les Goonies, un film culte des années 80 écrit et produit par Steven Spielberg

Les Goonies est vraiment un film culte. Plus de trente-cinq ans après sa sortie dans les salles, l’histoire de cette bande de gamins américains à la recherche d’un trésor pirate continue de faire recette. Le film Les Goonies a même encore été adapté cet été en jeu de société produit par Funko Games.

Clancy Collins White, vice-président exécutif et responsable du développement de Warner Bros, a révélé lors d’une interview à Variety que son studio travaillait sur une série dérivée des Goonies. Intitulé Our Time, il suivra Stella Cooper, une enseignante remplaçante qui va aider ses élèves à recréer plan pour plan le film original.

La série Our Time suivra une classe cherchant à tourner le remake des Goonies de nos jours

La scénariste Sarah Watson, déjà à l’origine de The Bold Type et Parenthood « a travaillé sans relâche pour livrer ce scénario incroyable. Nous l’avons lu, puis le monde s’est arrêté à cause du Covid », a expliqué Clancy Collins White. Il a également indiqué que The Donner Company et Amblin Entertainment sont impliqués dans la production. Amblin est la société de production de Steven Spielberg, qui avait écrit et produit le film Les Goonies sorti en 1985, en confiant la réalisation à son ami Chris Columbus (Harry Potter, Maman j’ai raté l’avion).

Dans la série Our Time, Stella Cooper revient dans sa ville natale porteuse d’un lourd secret. Elle trouve un job de prof remplaçante et va aider trois élèves passionnés de cinémas à poursuivre leur rêve en montant un remake ambitieux de leur film préféré : Les Goonies. La première saison sera « une lettre d’amour au pouvoir du cinéma, de la narration et des rêves », a expliqué la production. Le casting et la date de tournage de Our Time n’ont pas encore été annoncés.

