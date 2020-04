Les Goonies : Spielberg explique pourquoi il n’y aura jamais de suite à ce film culte

On ne compte plus les films cultes des années 80 qui ont eu droit à une suite. Pourtant, l’un des plus marquants d’entre eux, Les Goonies, n’est jamais revenu sur les écrans. 35 ans après la sortie du film, Steven Spielberg explique pourquoi Choco et sa bande n’ont jamais été de nouveau réunis au cinéma.

Crédit : Amblin Entertainment/Warner Bros

Dans une interview, le réalisateur qui a écrit l’histoire des Goonies et produit le long-métrage, a expliqué qu’aucune idée de suite n’avait été à la hauteur du film original. « Le problème est la barre que vous avez tous élevée sur ce genre. Je ne pense pas que nous ayons vraiment réussi à trouver une idée meilleure que Les Goonies que nous avons fait dans les années 80. ».

Spielberg, ainsi que le réalisateur et les scénaristes du film, ont donc pris la sage décision de ne pas gâcher ce trésor des 80’s avec un deuxième opus moins palpitant. Aujourd’hui, Les Goonies est toujours considéré comme une œuvre culte, dont beaucoup de productions continuent de s’inspirer. L’hommage le plus récent aux Goonies est la série Stranger Things, dont les personnages et l’ambiance sont directement inspirés du film de 1985.

Les Goonies : un remake et une série en préparation ?

Si Les Goonies n’aura pas de suite, il pourrait néanmoins avoir droit à un reboot. Selon des sources du site We got this covered, ce remake pourrait être confié à Josh Boone, réalisateur du film Marvel Les Nouveaux Mutants. Cette information n’a cependant rien d’officiel, il n’est donc pas certain que ce énième projet voit le jour.

On retrouvera cependant bientôt l’esprit des Goonies dans une série. La Fox développe en effet un show dans lequel on suivra un groupe d’étudiants en cinéma qui tentent de tourner un remake plan par plan du célèbre film. Richard Donner, réalisateur des Goonies, est attaché au projet en tant que producteur délégué.

Source : We got this covered