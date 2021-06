Funko Games sort un nouveau jeu sur les Goonies

L’heure est décidément à la nostalgie. Franchise culte des années 80, Les Goonies font leur grand retour avec le jeu Never Say Die. Pour l’occasion, il vous sera possible de camper les quatre enfants, en pleine chasse au trésor. Produit par Funko Games, ce nouveau jeu vous fera voyager dans les célèbres univers de la franchise tout en résolvant un tas d’énigmes. Conçu pour 2 à 5 joueurs, sa durée est d’une cinquantaine de minutes. Attendu pour le début de l’été, il est toutefois possible de le pré-commander pour la somme de 35 dollars.

Les Goonies sont de retour ! – Crédit Funko Games

Alors que Spielberg continue de marteler que le film n’aura jamais de suite ou de redémarrage, ce nouveau format est l’occasion de faire un saut dans le temps. Seul un hommage , sous forme d’une série qui tente de reproduire le tournage du film, est actuellement prévu par HBO Max.

Un jeu inédit

Ce nouveau jeu promet de tenir le joueur en haleine tout au long de la partie. Au cours d’une aventure aussi périlleuse que mouvementée, les joueurs traverseront des cavernes aussi magiques que dangereuses. Côté partage des rôles, un premier jouer devra se mettre dans la peau du Maître des Goondocks. Chef de file de méchants tous plus dangereux les uns que les autres, il aura à sa disposition pour l’aider les Fratellis ou encore le vilain pirate One-Eyed Willie. Les autres seront les Goonies et devront parvenir à éviter tous les pièges qu’ils rencontreront sur leur route.

Côté Goonies, la partie se joue uniquement en équipe. Ainsi, la victoire ou la défaite seront collectives. Le Maître des Goondocks sera seul responsable de son parcours. Conçu comme un jeu de rôle finalement assez classique, Never Say Die devrait ravir les amateurs du genre. Le gameplay est entièrement rationalisé et scénarisé, lui donnant une vraie dimension cinématographique. Ce jeu peut devenir un joli préambule avant de faire découvrir à la jeune génération le film culte de notre enfance.

Lors du dernier confinement, le casting original s’est réuni virtuellement pour le plus grand bonheur des fans, mais surtout pour la bonne cause. En effet, l’équipe a réussi à récolter une belle somme d’argent pour l’association No Kid Hungry. Alors même si un retour sur grand écran n’est définitivement plus d’actualité, ces quelques exclusivités donnent du baume au cœur aux fans du monde entier !

Source : Bleeding Cool

Les Goonies : Spielberg explique pourquoi il n’y aura jamais de suite à ce film culte